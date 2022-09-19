إعلان نتيجة تنسيق طلاب الثانوية الأزهرية غدًا في مؤتمر صحفي

تعلن جامعة الأزهر نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية، غدا في العاشرة صباحا خلال مؤتمر صحفي يعقده الدكتور محمد الشربيني نائب رئيس جامعة الأزهر، ومن المقرر أن تعلن الجامعة نتيجة التنسيق كاملة سواء للناجحين في الدور الأول أو الدور الثاني.

ويترقب جموع الطلاب الناجحين في الثانوية الأزهرية ظهور نتيجة تنسيق كليات جامعة الأزهر سواء الكليات العلمية كالطب أو الهندسة أو الصيدلة، وكذلك الكليات النظرية للأقسام الأدبية ومن المقرر أن يتم الإعلان عن نتيجة تنسيق كليات جامعة الأزهر غدا.

نتيجة تنسيق الأزهر لكليات جامعة الأزهر

وعن رابط نتيجة تنسيق الأزهر لكليات جامعة الأزهر، يمكن لطلاب الأزهر الحصول على نتيجة تنسيق الأزهر 2022 من خلال موقع التنسيق الإلكتروني فور ظهورها من هنا

وكان طلاب الدور الثاني في الثانوية الأزهرية، سجلوا رغباتهم في تنسيق كليات الأزهر في الفترة من 12 سبتمبر، حتى الجمعة 16 سبتمبر، عبر بوابة الأزهر الإلكترونية.

نتيجة تنسيق كليات جامعة الأزهر

ويمكن الحصول على نتيجة تنسيق كليات جامعة الأزهر من خلال خطوات الحصول على نتيجة التنسيق من خلال الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني للأزهر الشريف للحصول على نتيجة تنسيق الأزهر، ثم اختيار خدمات تنسيق الثانوية الأزهرية، وإدخال رقم الجلوس والرقم السري.

وعن الأوراق المطلوبة للتقديم في كليات جامعة الأزهر بعد ظهور نتيجة التنسيق غدا، حددتها جامعة الأزهر كالتالي:

- شهادة ميلاد.

- 4 صور من شهادة الثانوية.

- ورقة الترشيح من على الموقع بعد ظهور التنسيق.

- 6 صور من البطاقة الشخصية + بطاقة ولي الأمر.

- 8 صور مدون عليها الاسم مقاس 4*6.

- استمارة 2 جند من منطقة التجنيد التابع لها واستمارة 6 جند لكل مواليد ما بعد 2002، خاص بالذكور.

- دوسيه بلاستيك.