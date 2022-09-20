بوريل: المقترح الأوروبي لإحياء الاتفاق النووي الإيراني هو الحل الأفضل

قال الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، إن المقترح الأوروبي لإحياء الاتفاق النووي الإيراني هو الحل الأفضل، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وأضاف بوريل، أن المفاوضات النووية مع إيران تراوح مكانها، مشيرا إلى أنه لا أتوقع أي جديد هذا الأسبوع. وكانت وزارة الخارجية الفرنسية، قالت في وقت سابق، إن «طهران» لن يكون هناك عرض أفضل لها على الطاولة من الموجود حاليا حول الاتفاق، مضيفا إن الأمر يعود لإيران في اتخاذ القرارات الصحيحة.

«موسكو»: عدد من القضايا لا يزال عالقاً في مفاوضات النووي

وفي وقت سابق، قالت الرئاسة الروسية «الكرملين»، إن عدداً من القضايا لا يزال عالقاً في مفاوضات العودة إلى الاتفاق النووي مع إيران «خطة العمل الشاملة».

وأمس الاثنين، قال مساعد الرئيس الإيراني،، رئيس منظمة «الطاقة النووية»، محمد اسلامي، إن الرسائل التي وصلت من «الوكالة الدولية للطاقة الذرية»، تشير الى اعتزام الأخيرة على إغلاق ملف المواقع المزعومة، فوقا لما ذكرته وكالة «إرنا» الإيرانية.