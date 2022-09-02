إيران ترد على المسودة الأوروبية لإحياء الاتفاق النووي

قالت وزارة «الخارجية الإيرانية»، إن «طهران» ردت على المسودة الأوروبية لإحياء الاتفاق النووي، وفقًا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وأوضح المتحدث باسم الوزارة الإيرانية ناصر كنعاني، أمس الخميس، أن رد «طهران» كان مبنيًا على نهج بناء ويهدف إلى اختتام المفاوضات.

وفي وقت سابق، أشار وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، إن زملائه يفحصون النص المقترح حول الاتفاق النووي، بعناية وبسرعة ويعدون الإجابة لتقديمها الى الأطراف المفاوضة، وفقا لما ذكرته وكالة «إرنا» الإيرانية.

وأمس الأول الأربعاء، أعربت الرئاسة الأمريكية «البيت الأبيض»، عن اعتقادها أن إعادة إحياء الاتفاق النووي الإيراني، بات أقرب من أي وقت مضى، لأن «طهران» تخلت عن بعض المطالب، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وأكدت الرئاسة الأمريكية، في إحاطة يومية، قلق «واشنطن» من دعم إيران للميليشيات في العراق، فيما عبر الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أمس الخميس، عن أمله في التوصل إلى اتفاق على إحياء الاتفاق النووي في غضون الأيام المقبلة.