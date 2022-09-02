واشنطن: الرد الإيراني على مسودة الاتفاق النووي غير بناء

قال البيت الأبيض، في تصريحات لقناة «العربية» الإخبارية، إن الرد الإيراني على مسودة الاتفاق النووي للأسف غير بناء.

وفي وقت سابق، أشارت وزارة «الخارجية الأمريكية»، إلى تلقي بلادها الرد الإيراني عبر الأوروبيين، مضيفة أنه لم يكن بناء.

وأشار المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر الكناني، إلى أن بلاده أرسلت أجوبتها بشأن الرد الأمريكي على مسودة الاتفاق النووي، موضحًا أن رد «طهران» تضمن رؤية بناءة لإنهاء المفاوضات النووية وردًا على نص مشروع اتفاقية رفع العقوبات، وفقا لما ذكرته وكالة «إرنا» الإيرانية الرسمية

بدوره، نفى قائد قوة الدفاع الجوي في الجيش الإيراني العميد علي رضا صباحي، دخول مقاتلات إسرائيلية لحدود البلاد، ردا على معلومات متداولة اختراق المقاتلات الأجواء الإيرانية عدة مرات، موضحا أن منطقة الرصد من قبل الدفاع الجوي تبعد آلاف الكيلومترات عن الحدود.

«الحرس الثوري»: إيران حققت انجازات حاسمة في الحرب الإلكترونية

من جاننه، قال قائد «الحرس الثوري الإيراني»، اللواء حسين سلامي، إن قوى عالمية لم يسمها، اشترت من بلاده معدات عسكرية ودفاعية، مشيرا في كلمة خلال زيارته لمعرض الدفاع الجوي والحرب الإلكترونية، إلى أن بلاده حققت انجازات حاسمة فيما يتعلق بالحرب الإلكترونية والمسيرات وصواريخ كروز.

وقال ممثل طهران في البرلمان الإيراني، محمد إسماعيل كوثري، أمس الخميس،، إنه في إمكان بلاده تغيير نسبة تخصيب اليورانيوم من 60% إلى 93%، وذلك يعني قنبلة ذرية، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

وفي سياق آخر، قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، في وقت سابق، إن «طهران» لديها بالفعل الكثير من التعاون مع «بكين» في مختلف المجالات، وهي عازمة على توسيع العلاقات الثنائية.