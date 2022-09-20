نجاة سبعينية من الموت بالتسمم في سوهاج.. «رشت سم فئران ولم تغسل يديها»

أصرت سيدة سبعينية بمركز دار السلام بمحافظة سوهاج على أن تضع سم الفئران بالمنزل بنفسها، عقب مشاهدتها أكثر من مرة لفئران وحشرات كادت تهدد محصول القمح بالمنزل، فأرادت أن تتخلص من الفئران قبل جمع محصول الذرة الرفيعة فأحضر لها نجلها سم الفئران ورشته بنفسها بأركان المنزل وحجرة تخزين الغلال ونسيت الأمر، ولكبر سنها الذي تجاوز الخامسة والسبعين لم تدرك خطورة السم الذي لامسته يداها فلم تغسلها قبل تناول طعامها مما أصابها بالتسمم.

الإخطار الأمني وبلاغ الحادث

وتلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج إخطار من اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج يفيد تلقى مركز شرطة دار السلام بلاغا من المستشفي المركزي بدار السلام بوصول المدعوة " حميده ع ا ع" سن 75 عاما ربة منزل وتقيم دائرة المركز مصابه " بحالة إعياء وقيئ " إدعاء تناول مادة فسفورية وقد تم تحويلها لمستشفى سوهاج الجامعي.

نفي الشبهة الجنائية

وبسؤال نجلها المدعو " شعبان ك ع" سن 49 عاما عامل بالأوقاف ويقيم بذات الناحية قرر حدوث إصابتها عقب قيامها برش المنزل بسم الفئران استعدادا لمحصول الذرة الرفيعة، وتناولها الطعام دون غسل يدها ونفي الشبهة الجنائية وتم تحرير محضر بالواقعة وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.