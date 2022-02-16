إصابة سيدة بحالة تسمم إثر تناولها حبة الغلة في الشرقية

أصيبت، اليوم الأربعاء، سيدة بتسمم إثر تناولها حبة الغلال السامة، وذلك بسبب معاناتها من حالة نفسية سيئة، بسبب خلافات زوجية وتم نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

مدير أمن الشرقية يتلقى بلاغا بالحادث

تلقى اللواء محمد والي مدير أمن الشرقية، إخطارا من مأمور مركز أولاد صقر يفيد بتلقي المركز بلاغا باستقبال مستشفى أولاد صقر المركزي «ش. ح»، 28 عاما، مقيمة بقرية بني منصور التابعة لمركز أولاد صقر، مصابة بحالة تسمم إثر تناولها حبة الغلة السامة، بسبب مرورها بحالة نفسية سيئة إثر خلافات زوجية.

اقرأ أيضا 8 معلومات عن حبة الغلة.. استخدمت في الحروب الكيماوية و«البرافين» ينقذ صاحبها

وتم تحويلها إلى مستشفى الزقازيق الجامعي لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيقات.