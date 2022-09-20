القوى العاملة: مصر تقدم كل الدعم لأشقائها في لبنان تحقيقًا للاستقرار

أكد وزير القوى العاملة حسن شحاتة، أنّ الوزارة حريصة على العلاقات مع لبنان الشقيق، وتقديم كل الدعم والمساعدة لها من أجل تحقيق الاستقرار والنمو المنشود، وتحسين أوضاع مجتمع العمل بداخلها في مختلف القطاعات، وضمان الاستمرار في حماية حقوق العمالة المصرية هناك، وفق ظروف عمل لائقة وآمنة.

جاء ذلك خلال لقاء وزير القوى العاملة حسن شحاتة، مع مصطفى بيرم وزير العمل اللبناني، على هامش فعاليات مؤتمر العمل العربي في دورته 48 والذي تنظمه منظمة العمل العربية، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بحضور ممثلين عن أطراف الإنتاج الثلاثة «حكومات، أصحاب أعمال، وعمال»، من 21 دولة عربية.

حماية ورعاية العمال المصريين

في بداية اللقاء، رحب وزير القوى العاملة بنظيره اللبناني، موضحاً أن الدولة المصرية حريصة كل الحرص على حماية ورعاية العمال المصريين في كل دول العالم من خلال تعاونها مع وزارات العمل داخل تلك الدول، وتوفير أوضاع وشروط وعلاقات عمل آمنة من خلال بروتوكولات تعاون مشتركة، بنودها ترسم الطريق أمام توفير الحماية الاجتماعية لكل عامل، كما أن لديها مكاتب تمثيل عمالي في البدان الأكثر استقداماً للعمالة المصرية تتابع تلك الحقوق.

من جانبه قدم وزير العمل اللبناني، الشكر والتقدير لوزير القوى العاملة والحكومة المصرية وشعب مصر وقيادتها الرشيدة، على الاستقبال وتنظيم فعاليات مؤتمرنا الناجح، من أجل تجميع الأخوة العرب، وزيادة أواصر الترابط بين الشعوب العربية، وهو دور مصر المحوري كدولة رائدة.

توفيق أوضاع العمالة المصرية

وأكد حرصه على العلاقات الثنائية بين البلدين وتطويرها وتحقيق الاستفادة منها بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة، قائلا: «نحن على استعداد تام لتوفيق أوضاع العمالة المصرية بشكل مستمر وتقديم مزيد من الخدمات والحماية لها في مواقع العمل المختلفة»، وتعهد وزير العمل اللبناني بمتابعة أوضاع العمالة المصرية والعمل على حل المشكلات والعقبات التي يمكن أن تواجهها في أماكن عملها، بشكل جديد ومختلف.

وأضاف: «لدينا القدرة على فعل ذلك خلال الفترات المقبلة من خلال تعاون مشترك ومستمر وحوارات مباشرة»، كما أكد تعاونه مع مكتب التمثيل العمالي الموجود بالسفارة المصرية والمتابعة الفورية والاستجابة السريعة لكافة طلبات واحتياجات وشكاوى العمالة المصرية الموجودة داخل الدولة..