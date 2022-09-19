وزير القوى العاملة يشيد بدور نقابات العمال العرب تجاه القضايا القومية

التقى حسن شحاتة، وزير القوى العاملة، اليوم، الأمين العام للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب، جمال القادري، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال سوريا، والوفد المرافق له، على هامش فعاليات مؤتمر العمل العربي المنعقد خلال هذه الأيام في القاهرة، بحضور ممثلين عن أطراف العمل الثلاثة العرب من 21 دولة عربية.

مواقف الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب تجاه القضايا القومية

في بداية اللقاء، رحب الوزير برئيس الاتحاد العام لنقابات عمال سوريا، جمال القادري والوفد المرافق له، مؤكدًا دور العمال العرب في التنمية، مشيدًا بمواقف الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب تجاه القضايا القومية في الوطن العربي، وحرصه على تنظيم وتأهيل العمال العرب للمشاركة في بناء المجتمع ومواجهة التحديات الراهنة.

تحقيق التوازن والعدالة بين أطراف العملية الإنتاجية

من جانبه، قدّم القادري التهنئة إلى وزير القوى العاملة على ثقة القيادة السياسية فيه وإسناد حقيبة وزارة القوى العاملة له في إطار التغييرات الوزارية الأخيرة، موضحًا أنّ الوزير حسن شحاتة يمتلك شخصية وخلفية نقابية قادرة على تحقيق التوازن والعدالة بين أطراف العملية الإنتاجية، من أجل بيئة عمل متميزة تسهم في التنمية التي يحتاجها الوطن العربي خاصة في المرحلة الراهنة، مؤكدًا ثقته في الوزير على استمراره في دعم دور العمال العرب كشركاء اجتماعيين ضمن المنظومة الثلاثية التي تضم الحكومات وأصحاب الأعمال والعمال.