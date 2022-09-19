وزير القوى العاملة: مصر حريصة على دعم الشركاء الاجتماعيين في أفريقيا

أكد وزير القوى العاملة حسن شحاتة، استعداد الوزارة لتدريب العمالة الصومالية على متطلبات سوق العمل، موضحًا أن الدولة المصرية حريصة على تقديم كافة أشكال الدعم إلى دول أفريقيا من أجل تحقيق تقدمها واستقرارها، معربا عن ترحيبه بالتعاون والتنسيق مع الشركاء الاجتماعيين في القارة السمراء.

فعاليات مؤتمر العمل العربي

جاء ذلك خلال لقاء وزير القوى العاملة، نظيره الصومالي «بيحي ايمان حجيه»، وزير العمل الصومالي، وإلياس شيخ عمر، سفير الصومال في مصر، اليوم الإثنين، على هامش فعاليات مؤتمر العمل العربي في دورته 48 المنعقدة لليوم الثاني على التوالي، والذي تنظمه منظمة العمل العربية، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي بدأت فعالياتها أمس الأحد، بحضور ممثلين عن أطراف الإنتاج الثلاثة «حكومات، وأصحاب أعمال، وعمال»، من 21 دولة عربية.

في بداية اللقاء رحب وزير القوى العاملة بنظيره الصومالي، والوفد المرافق له، مؤكداً عمق العلاقات المصرية الصومالية في شتى المجالات، وحرص الدولة المصرية على الوقوف مع شقيقتها الصومال، خاصة في مجالات العمل والتدريب المهني نظرا لتمتع مصر بخبرة كبيرة في هذا المجال.

550 منحة دراسية في الجامعات المصرية

من جانبه قدم وزير العمل الصومالي، الشكر والتقدير لوزير القوى العاملة على حفاوة الاستقبال، مشيداً بـ العلاقات المصرية الصومالية على مدار سنوات قدمت خلالها مصر كل الدعم للصومال في شتى المجالات لتتعافى تدريجيًا وتحقق النمو والاستقرار ومنها على سبيل المثال لا الحصر، 550 منحة دراسية في الجامعات المصرية لأبناء دولة الصومال.

كما أكد وزير العمل الصومالي، أن دولته بدأت بالفعل خطة لبناء مؤسسات الدولة مرة أخرى وإعادة هيكلتها، ومن صميم دور وزارة العمل القائمة على بناء العامل الصومالي محور وأساس تلك الخطط والاستراتيجيات، والتي تحتاج فيها الصومال إلى الاستفادة من خبرات ودعم الدولة المصرية لصقل مهارات العمال بخبرتها الرائدة في هذا المجال.