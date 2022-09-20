«السبكي» يستقبل رئيس اتحاد المستشفيات العربية لتعزيز تبادل الخبرات

استقبل الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أليس يمين بويز، الرئيس التنفيذي لاتحاد المستشفيات العربية، والوفد المرافق لها، والذي يضم الدكتور بسام القديسي، عضو المجلس التنفيذي ورئيس قطاع بناء وتصميم المنشآت الصحية بالاتحاد، والدكتور علي أبوقرين، عضو المجلس التنفيذي للاتحاد، ورانيا صوما، منسقة المشاريع بالاتحاد، بالمقر الرئيسي للهيئة في مدينة نصر.

واستعرض اللقاء، نتائج الزيارة الميدانية للرئيس التنفيذي لاتحاد المستشفيات العربية والوفد المرافق لها، إلى المنشآت الصحية التابعة للهيئة بمحافظة بورسعيد، والتي شملت زيارة مستشفى النصر التخصصي للأطفال، إضافة إلى مركز صحة أسرة الحي الإماراتي، والإطلاع على تطورات خدمات الرعاية الصحية والبنية التحتية والتجهيزات الطلية وغير الطبية للمنشآت الصحية في مصر، تحت مظلة مشروع التأمين الصحي الشامل، واستحداث هيئة الرعاية الصحية العديد من الخدمات الطبية والعلاجية للمنتفعين وفقًا للممارسات الطبية العالمية، والتحول الرقمي للخدمات لتيسير الحصول عليها، وتدريب الكوادر البشرية على أعلى مستوى.

كما تناول اللقاء استحداث منظومة رضاء المنتفعين لضمان تلبية احتياجات المواطنين من خدمات الرعاية الصحية، إضافة إلى نجاح المنشآت الصحية في الحصول على الاعتماد والتسجيل، وتطبيق الحوكمة الإكلينيكية؛ لضمان تقديم رعاية صحية آمنة ذات جودة عالمية.

وأكد السبكي، أنّ محافظات تطبيق التأمين الصحي الشامل الجديد في مصر، شهدت تغيّرًا جذريًا في منظومة الخدمات والرعاية الصحية المقدمة للمواطن، معربًا عن فخره بما أنجزته مصر في تطور منظومة الرعاية الصحية بها، والتي أنهت مشكلات عديدة استمرت لفترات كبيرة في المنظومة الصحية، وتوفير مستوى من جودة الخدمات تليق بالمواطن المصري، مشيرًا إلى أنّ ذلك الإنجاز جاء نتيجة دعم القيادة السياسية، وتكاتف وتضافر جهود جميع الجهات المعنية بالدولة من القطاع الحكومي والخاص والأهلي؛ لتوفير حياة كريمة للمواطن المصري.

وأضاف الدكتور أحمد السبكي، أنّ شراكاتهم مع اتحاد المستشفيات العربية تعزز من تبادل خبرات الرعاية الصحية بين مصر وكافة هيئات الصحة العربية المناظرة، وتابع بأنّهم ملتزمون بتوجيهات القيادة السياسية لدعم أنشطة الرعاية الصحية، ونقل تجربة الإصلاح الصحي الشامل للأشقاء من الدول العربية، خاصة أن مصر تخطو خطوات ثابتة وجادة بهذا القطاع، وأن التعاون مع اتحاد المستشفيات العربية يعكس ثقة المجتمع العربي المتزايدة بأنّ مصر تمضي قُدمًا على المسار الصحيح في منافستها للمراكز الطبية العربية والعالمية، منوهًا بأهمية الوصول لآلية لتوثيق النجاحات في التجارب الصحية بالدول العربية لتعميم الاستفادة.

من جهتها، أشادت الرئيس التنفيذي لاتحاد المستشفيات العربية، والوفد المرافق لها، بالتجربة المصرية الرائدة في الإصلاح الصحي الشامل، والطفرة التي أحدثتها هيئة الرعاية الصحية بمنظومة الرعاية الصحية في مصر، ومنها استراتيجيات إدخال تقنيات طبية جديدة للعلاج والتحول الرقمي للخدمات، مشيرين إلى أنّ هذا التطور من أكبر الطفرات التي حدثت في أي دولة على مستوى العالم، وأنّ ذلك يعكس التوجهات والإرادة السياسية بمصر لتطوير خدمات الرعاية الصحية للمواطنين بأعلى معايير الجودة العالمية، مؤكدين المكانة العربية والدولية للهيئة العامة للرعاية الصحية، وأنها تمثل مستقبلًا واعدًا لإدارة المستشفيات باحترافية وجدارة إكلينيكية بمصر والمجتمع العربي ككل.

وتابعت بأن الاتحاد يسعى لتنظيم مؤتمر المستشفيات العربية بالتعاون مع هيئة الرعاية الصحية، مشيرة إلى أنّ مستشفى شرم الشيخ الدولي التابعة لهيئة الرعاية الصحية بجنوب سيناء تعد نموذجًا للمستشفيات الخضراء، ومنصة لإطلاق ونشر مفاهيم المنشآت الصحية الخضراء لكل المستشفيات العربية.

وأضاف عضو المجلس التنفيذي لاتحاد المستشفيات العربية، أنّ ما شهدوه في محافظة بورسعيد نموذج نجاح متميز يعيد الثقة للمواطن العربي في أنظمة الرعاية الصحية الحكومية.

وأكد الدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة العامة للرعاية الصحية، أهمية تعزيز قدرة الهيئة على التطوير من خلال التعاون مع المؤسسات العربية والدولية رفيعة المستوى، لاستكمال مسيرة تطورات الرعاية الصحية بمصر، وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية بالعمل على الارتقاء المستمر بقطاع الرعاية الصحية.

وشدد على أهمية التعاون مع اتحاد المستشفيات العربية لتعزيز تطوير قطاع الرعاية الصحية بالوطن العربي، كما أهدى التلواني درعًا تذكاريًا للرئيس التنفيذي لاتحاد المستشفيات العربية والوفد المرافق لها، خلال زيارتهم للمنشآت الصحية التابعة للهيئة ببورسعيد، والتي رافقهم خلالها، وذلك تقديرًا لجهودهم وأدوارهم المتميزة في تطوير القطاع الصحي بالوطن العربي.