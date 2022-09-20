وزير القوى العاملة لنظيره الموريتاني: مصر في خدمة الأشقاء الأفارقة

قال حسن شحاتة، وزير القوى العاملة، إنّ مصر حريصة على نقل خبراتها إلى الأشقاء الأفارقة، خاصة في مجال العمل، وذلك خلال لقاءه مع وزير الوظيفة العمومية والعمل بموريتانيا، محمد ولد عبدالله عثمان، والوفد المرافق له، لبحث التعاون بين الوزارتين، على هامش فعاليات مؤتمر العمل العربي في دورته الـ48، الذي تنظمه منظمة العمل العربية، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، بحضور ممثلين عن أطراف الإنتاج الثلاثة «حكومات، وأصحاب أعمال، وعمال» من 21 دولة عربية.

مذكرة تفاهم مع موريتانيا في مجال تفتيش العمل

وأكد شحاتة، بحسب بيان عن وزارة القوى العاملة، عمق العلاقات الثنائية بين البلدين، كما وجّه الإدارة المركزية للعلاقات الدولية، بسرعة الانتهاء من إعداد مذكرة تفاهم لتوقيعها بين الجانبين، بشأن التعاون في مجال تفتيش العمل والسلامة والصحة المهنية، واتخاذ ما يلزم من إجراءات نحو توقيعها.

«عثمان» يتطلع إلى الاستفادة من تجربة مصر في مجال العمل

من جانبه، قدّم وزير العمل الموريتاني، الشكر والتقدير لوزير القوى العاملة، على حسن الاستقبال وكرم ضيافة الدولة المصرية، خلال استضافتها لمؤتمر العمل العربي، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، مثمّنا التعاون بين الجانبين في مجال العمل، متطلعا إلى توقيع مذكرة التفاهم قريبا للاستفادة من التجربة المصرية في مجال العمل.