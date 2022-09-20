التخطيط: غلق باب التقدم لمبادرة المشروعات الخضراء الذكية وبدء «التقييم»

أعلنت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن عدد المشروعات التي تقدمت للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية برعاية الرئيس السيسي، وصلت إلى 6281 مشروعًا من مختلف المحافظات، وذلك بعد غلق باب التقدم للمبادرة.

مرحلة تقييم المشروعات

وقالت «السعيد»، إن غلق باب التقدم للمشروعات هو أول مراحل المبادرة، لتبدأ المرحلة الحالية وهي مرحلة تقييم المشروعات المقدمة من المحافظات طبقًا لنسب الاستيفاء وللشروط والمعايير الموضوعة، مشيرة إلى تصميم المنصة الإلكترونية للتقييم، التي تتضمن أداة التقييم وآلية لحفظ الوثائق المستخدمة خلال عملية التقييم، وطرق استخدامها على النظام الإلكتروني للمبادرة.

ووجهت «السعيد»، الشكر إلى المحافظين على التفاعل الإيجابي والتعاون والتعامل السريع وتوجيه اللجان التنفيذية للمشروعات بكل محافظة للعمل خلال مرحلة تقدم المشروعات، مؤكدة أن الإحصائيات النهائية لمشاركة المشروعات بالمبادرة تعكس مدى الاهتمام والوعي بها، لافتة إلى عقد عدد من الدورات التدريبية وورش العمل بالمحافظات - عن طريق الحضور الفعلي وعن بعد - للتعريف بأهداف المبادرة وآليات العمل بها، موضحة أن كل ذلك يعد من المكاسب المبدئية للمبادرة.

1277 مشروعًا لمحافظة الغربية

وأوضحت وزيرة التخطيط أن محافظة الغربية تأتي في مقدمة المحافظات بالنسبة لعدد المشروعات المقدمة في المبادرة بإجمالي 1277 مشروعًا، وأن محافظة القاهرة تأتي في المرتبة الأولى من حيث اكتمال واستيفاء المشروعات.

من جانبه أكد السفير هشام بدر، المنسق العام للمبادرة، أن تلك المبادرة غير مسبوقة على المستوى الوطني والعالمي، موضحًا أن فلسفة المبادرة ترتكز على إتاحة تمكين جميع المحافظات والمحليات في مصر والوصول إلى مختلف الفئات مجتمعيًا وجغرافيًا للمشاركة في طرح مشروعاتهم، وأن تنبع تلك المشروعات من عموم المجتمع المصري، مضيفًا أن المبادرة تهدف كذلك إلى نشر الوعي المجتمعي حول تحديات تغير المناخ وقدرات التكنولوجيا في مواجهتها، بالإضافة إلى أنها تساهم في الأساس في تقديم "حلول مصرية" لتحديات تغير المناخ من خلال تلك المشروعات بفئاتها الست.

كما أكد بدر سعادته بالمبادرة وإنجاز المرحلة الأولى منها بنجاح، حيث أثبتت المحافظات التزامها تجاه هدف الحفاظ على البيئة بما قدموه من اهتمام بالمبادرة.

قاعدة بيانات للمشروعات الخضراء الذكية

وأوضح السفير هشام بدر أنه ولأول مرة في مصر أصبح لدينا قاعدة بيانات للمشروعات الخضراء الذكية، فكل محافظة لديها حاليا المعلومات الكاملة عن المشروعات الخضراء بها، معلنًا عن عقد مؤتمر وطني بالقاهرة لعدد 162 مشروعًا تمثل كل المحافظات ليتم تصفيتها في النهاية إلى 18 مشروعًا والإعلان عن النتائج النهائية في مؤتمر COP 27.

وأشار «بدر»، إلى أن القاهرة تأتي في مقدمة المحافظات بالنسبة لإجمالي عدد المشروعات المتقدمة بفئة المشروعات الكبيرة، بعدد 98 مشروعًا، وكذلك في فئة المشروعات المتوسطة بإجمالي 175 مشروعًا، وفي فئة مشروعات الشركات الناشئة بإجمالي 150 مشروعًا، كما تأتي محافظة الغربية في مقدمة المحافظات في فئة المشروعات المحلية الصغيرة بإجمالي 209 مشروعات، وفي فئة المشروعات غير الهادفة للربح بإجمالي 640 مشروعًا، وكذلك في فئة المشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغير المناخ والاستدامة بإجمالي 186 مشروعًا.

1789 مشروعًا غير هادفة للربح

وأضاف أن فئة المشروعات غير الهادفة للربح جاءت كأكبر فئة في عدد المشروعات المشاركة بإجمالي 1789 مشروعًا، تليها فئة المشروعات المتوسطة بإجمالي 1215 مشروعًا، وفي المرتبة الثالثة فئة المشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغير المناخ والاستدامة بإجمالي 1045 مشروعًا، كما جاءت في المرتبة الرابعة فئة المشروعات المحلية الصغيرة بإجمالي 889 مشروعًا، تليها فئة المشروعات الكبيرة بإجمالي 688 مشروعًا، وجاءت فئة مشروعات الشركات الناشئة في المرتبة السادسة بإجمالي 655 مشروعًا.