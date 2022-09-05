تعرف على تفاصيل المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية

انطلقت فعاليات «المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية»، بالتعاون بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووزارة التنمية المحلية ووزارة البيئة ووزارة التعاون الدولي والمجلس القومي للمرأة.

المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، هي مبادرة رائدة في مجال التنمية المستدامة والذكية والتعامل مع البُعد البيئي وآثار التغيّرات المناخية، حيث تم اطلاقها في إطار الجهود الوطنية المكثفة لاستضافة مصر لمؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغيّر المناخ COP27 ورئاسته.

وتستهدف الجهود الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة في سياق تنفيذ رؤية مصر 2030، الحفاظ على البيئة لتحسين نوعية الحياة ومراعاة حقوق الأجيال الجديدة، وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغيّر المناخ 2050.

وترصد «الوطن»، في هذا التقرير أبرز المعلومات عن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية.

أهداف المبادرة

- التركيز على التنفيذ والتطبيق على أرض الواقع، والتأكيد على جدّية التعامل مع البُعد البيئي وتغيّرات المناخ في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتحول الرقمي من خلال تقديم مشروعات محقِقة لهذه الأهداف.

- وضع خريطة على مستوى المحافظات للمشاريع الخضراء والذكية وربطها بجهات التمويل وجذب الاستثمارات اللازمة لها من الداخل والخارج.

- تعظيم استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي.

- تمكين جميع محافظات مصر والوصول إلى مختلف الفئات مجتمعيًا وجغرافيًا، ونشر الوعي المجتمعي حول تحديات التغيّر المناخي وقدرات التكنولوجيات الحديثة.

- تمكين المرأة في مجال مواجهة تحديات التغيّر المناخي والبيئة، وإدماج كافة أطياف المجتمع في إيجاد حلول للتحديات المناخية والبيئية.

المشروعات الخضراء والذكية

- المشروعات كبيرة الحجم والمتوسطة والصغيرة، والشركات الناشئة، المبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح- المشاريع التنموية المتعلقة بالمرأة وتغيّر المناخ والاستدامة.

- يتولى تنظيم المبادرة مجموعة من اللجان، لاختيار المشاريع الفائزة بالمبادرة

الشروط المحددة

- أن يكون المشروع أخضر وذكي طبقًا لمعايير التقييم المنصوص عليها لكل فئة.

- يتقدم كل مشروع في الفئة المناسبة وفقًا لحجم المؤسسة وطبيعة عملها «غير ربحية / تختص بالمرأة».

- أن يكون المشروع داخل النطاق الجغرافي للمحافظة المشارك بها.

- اختيار ستة مشاريع على مستوى كل محافظة وفقًا للفئات والمعايير المحددة

- يتم اختيار ثلاثة مشروعات من كل فئة بإجمالي 18 مشروع على مستوى الجمهورية.