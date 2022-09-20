كرم جبر ينقل تحيات الرئيس السيسي لـ«وزراء الإعلام العرب»: يجب استثمار COP27

نقل الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى للإعلام، تحيات وترحيب الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى وزراء الإعلام العرب، الحضور في الجلسة الافتتاحية لاجتماع اللجنة الدائمة للإعلام العربي، قائلا إنّ الرئيس يؤكد دوما، أهمية الدولة الوطنية ووحدة العرب، كما لفت إلى أهمية استثمار قمة المناخ المقبل COP27، لتحقيق صالح الدول العربية التي تعاني من التغيرات المناخية.

جبر: أمامنا جدول أعمال حافل

وأضاف جبر، خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية لاجتماع اللجنة الدائمة للإعلام العربي، أنّ المؤتمر سيصدر عنه مجموعة من التوصيات التي تجعلنا مناصرين ومؤيدين للوحدة العربية، متابعا: «أمامنا جدول أعمال حافل، وهناك مقترحات سنناقشها لإعطاء دفعة قوية للإعلام العربي، أولها يخص القضية الفلسطينية ومتابعة الاستراتيجية الإعلامية العربية».

جبر: يجب رصد ومواجهة الألعاب الإلكترونية المحرضة على العنف

ولفت رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الاعلام، إلى أنّ الإعلام الإلكتروني محور الإعلام المعاصر لما له من أهمية كبيرة، موضحا أنّ الفضاء الفسيح أصبح يتحكم في صناعة الإعلام، كما طالب برصد ودراسة الألعاب الاكترونية التي تدعو إلى العنف والإرهاب، واتخاذ توصيات لمواجهتها.