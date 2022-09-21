حظك اليوم برج الأسد الأربعاء 21-9-2022 عاطفيا ومهنيا

كشفت خبيرة الفلك عبير فؤاد عن حظ مواليد برج الأسد، اليوم، إذ ينتظره قدرة على لفت انتباه الشريك، وفي محيط العمل يستمتع بكل نشاط يقوم به، وفقا لخبيرة الأبراج وعلم الفلك، عبير فؤاد، التي تحدثت عن توقعاتها لكل مواليد هذا البرج على الصعيدين العاطفي والمهني.

ويرى خبراء الفلك أن صاحب ومولود برج الأسد لا يحب الفوضى والاستهتار، وتجده ملتزمًا ويحترم مواعيده جيدًا، ويقدس عمله ويحب أن يؤديه على أكمل وجه، كما أن مولود هذا البرج من الشخصيات المبدعة والذكية التي تستمتع كثيرًا بمعرفتها والتحدث معها، وداعمًا جيدًا لأصدقائه وعائلته، يرفض أن يخذلهم أيا كانت الأسباب، ولا يخشى المواجهة أو التعامل مع الصعاب بهدوء.

واليوم الأربعاء 21 سبتمبر الجاري لمحبي متابعة حركة الفلك والكواكب وتأثيرها على الأبراج السماوية، تنشر «الوطن» ضمن الموضوعات التي تهم القارئ، تفاصيل حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيدين المهني والعاطفي اليوم، وفقًا لما قالته خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الأسد مهنيًا

حظك اليوم على المستوى المهني والعملي لمواليد برج الأسد اليوم، اجتماعيا اليوم تبدو متألقا ويمدك الفلك بالحماس والحيوية وتستمتع بكل نشاط تقوم به.

حظك اليوم برج الأسد عاطفيًا

بينما على المستوى العاطفي والعائلي: «القمر في برجك يمنحك طاقة عاطفية كبيرة وقدرة على الإغراء».