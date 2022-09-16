حظك اليوم برج الأسد السبت 17-9-2022 عاطفيا ومهنيا

خطوات هامة ستحظى بها اليوم مولود برج الأسد فعلى جانب الأصدقاء ستحظى بالخيال الخصب والحماس ومع الشريك هناك مشروعات ونجاح وتقدم، هكذا كشفت خبيرة الأبراج وعلم الفلك، عبير فؤاد توقعاتها لكافة مواليد هذا البرج على الصعيدين العاطفي والمهني.

ووفق خبراء الفلك، فإن مولود برج الأسد يملك شخصية ملفته للنظر بطبيعتها، فهو معروف بثقته الشديدة بالنفس، وقوة شخصيته القادرة على الإقناع، فهو يستطيع اكتساب ثقة الآخرين بسهولة، كما أنه كريم يجب أن يعيش في رفاهية هو ومن يحبهم، من أبرز مشاهير هذا البرج الفنان الراحل سعيد صالح، وأحمد عز، وأحمد صلاح السعدني، والمطرب رامي عياش، وتامر حسني، والفنانة العالمية ساندرا بولوك، وجينيفر لوبيز والدوقة ميجان ميركل.

واليوم السبت 17 سبتمبر الجاري، تنشر «الوطن»، ضمن الموضوعات الخدمية الإخبارية لمحبي متابعة التغيرات والحركات اليومية للفلك والأبراج من أصحاب برج الأسد، حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي التي صرحت بها خبيرة الفلك الأبراج عبير فؤاد، في السطور التالية:

حظك اليوم برج الأسد مهنيًا

قالت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، إن حظك اليوم على المستوى المهني والعملي لمواليد برج الأسد، القمر في منزل المشروعات يدعم خطواتك ويعدك بالنجاح والتقدم.

حظك اليوم برج الأسد عاطفيًا

بينما على المستوى العاطفي والعائلي، تقول «فؤاد»: المريخ بمنزل الأصدقاء يمدك بالخيال الخصب والحماس ويجعلانك تؤثر فيمن حولك بشكل رائع.