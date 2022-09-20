حظك اليوم برج العقرب الثلاثاء 20-9-2022 عاطفيا ومهنيا

مولود برج العقرب لديه قدرة كبيرة على التركيز العالي، فهو يضع أهدافه أمامه ويسعى لتحقيقها مهما كانت الصعاب من حوله، كما أنه شجاع بدرجة كبيرة فهو لا يخاف التحديات التي تواجهه ويحاول أن يواجه الصعاب دائما.

مواصفات برج العقرب

ويتسم مولود برج العقرب بقدرته على الإخلاص والولاء في حياته، فهو يكره الكذب والخيانة ولا يتحملها، إلى جانب أن طموحاته تصل لأبعد الحدود في حياته، ومن ناحية الغيرة فيشعر مولود برج العقرب بها بدرجة كبيرة تجاه جميع أحبابه، كما أنه واثقًا في نفسه لدرجة الغرور.

وتقدم خبيرة الفلك عبير فؤاد، خدمة يومية للقراء، تشمل حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي لمواليد برج العقرب، على النحو التالي:

حظك اليوم برج العقرب على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ يمدك باليقظة وبالرغبة في المعرفة، ويساعدك ذلك على التطور في حياتك والنجاح حتى تحقق ما تهدف إليه في عملك، على الصعيد المهني لمواليد برج العقرب اليوم.

حظك اليوم برج العقرب على الصعيد العاطفي

تناغم القمر مع نبتون يجعلك تشعر بالصفاء الذهني، حيث أن اليوم مناسبًا للتخطيط للسفر أو الخروج في رحلة جيدة تجعلك تشعر بالسعادة الكبيرة مع أصدقائك وأحبابك، وذلك وفق حظك اليوم على الصعيد العاطفي لمواليد برج العقرب.