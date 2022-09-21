حظك اليوم برج العذراء الأربعاء 21-9-2022 عاطفيا ومهنيا

كشفت خبيرة علم الأبراج والفلك عبير فؤاد، عن توقعاتها وحظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيدين العاطفي والمهني، إذ أن اليوم مع الشريك ينصحك الفلك بالابتعاد عن الأضواء وبشأن الصحة يجب الاهتمام بسلامتك واتباع نظام صحي أيها المولود المرن.

ويرى خبراء الفلك مولود برج العذراء أنه شخص لديه قدرة كبيرة على تحمل المسئوليات من حوله، فهو مرن بشكل كبير ويستطيع التعامل مع الآخرين، فهو صادق المشاعر ويحب الصراحة ولا يطيق الكذب أو التعامل بشكل مراوغ إلى جانب أنه يعشق التنظيم.

وتنشر «الوطن»، ضمن سلسلة الخدمات الإخبارية للمهتمين بمتابعة حركة الأبراج والفلك، حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي لمواليد برج العذراء، وفق خبيرة الأبراج عبير فؤاد، واليوم الأربعاء 21 سبتمبر الجاري.

حظك اليوم برج العذراء مهنيًا

القمر في منزل الصحة يطالبك بالاهتمام بسلامتك واتباع نظام صحي ولا تبدد طاقتك فيما لا يفيد بحسب خبيرة الأبراج عبير فؤاد، على المستوى المهني والعملي لمواليد برج العذراء اليوم.

حظك اليوم برج العذراء عاطفيًا

بينما على المستوى العاطفي والعائلي، تقول «فؤاد»: ينصحك الفلك بالابتعاد عن الأضواء وبعدم الإدلاء بمعلومات لكائن من كان.. كما أن تأملاتك اليوم تساعدك على تحديد المشاكل وأسبابها.

مولود برج العذراء والعمل

ويملك مولود برج العذراء الكثير من الصفات من بينها أنه شخص لديه قدرة على تحمل التعب والإرهاق في العمل، ولا يمكنه أن يخذل الآخرين، كما أنه من الشخصيات المخلصة لعمله، ويميل إلى الحفاظ على ترتيب كل شيئ من حوله فهو يكره الفوضى والضوضاء.