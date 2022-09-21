حظك اليوم برج الميزان الأربعاء 21-9-2022 عاطفيا ومهنيا

يواجه مولود برج الميزان أزمة عند شعوره بقرب تخليه عن حريته، ويحاول التهرب من ذلك بشتى الطرق، ولكن إذا قادته الظروف إلى ذلك وقرر الارتباط فإنه يكون شريكا رومانسيا ملخصا يتحمل المسئولية ويوفر كل سبل الراحة والأمان لمحبوبته، كما يحرص على اصطحاب محبوبته والخروج وقضاء أوقات مميزة بالخارج، وهو شخص منظم ملتزم يُحب التواجد في بيئة مُنظمة ومُرتبة ويكره الفوضى ولا يقبلها في حياته.

كما يُقدّر مولود هذا البرج الجمال والمظاهر الخارجية بشكل كبير، وعلى المستوى المهني تجده مميزا في التصوير والتصميم لذا فإنه يميل إلى العمل في مجالات البصريّات، ومن مهاراته أيضا التعامل بشكل جيد مع الكلمات والحديث؛ مما يجعله يتجه نحو العمل بالمسرح، والتمثيل.

وفي السطور التالية، تقدم «الوطن» تفاصيل حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيدين المهني والعاطفي اليوم الأربعاء الموافق 21 سبتمبر، وفقا لما قالته خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد في تصريحات خاصة.

حظك اليوم برج الميزان على الصعيد العاطفي

المريخ بمنزل الحظ اليوم ما يمدك بالثقة في النفس وتمتلئ بالحماس الذي يجعلك توجه نصائح لمن حولك وتضيف لهم قيم ومعاني تنفعهم في مستقبلهم، وقد تجمعك أوقات حلوة بالآخرين، وذلك وفقا لما قالته خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد في تصريحات خاصة لـ«الوطن».

حظك اليوم برج الميزان على الصعيد المهني

القمر بمنزل المشروعات اليوم مما يساعدك على تنمية أعمال، وتستطيع اليوم أن تحسم موضوعا عالقا منذ فترة، وفق حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني.