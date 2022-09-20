حظك اليوم وتوقعات الأبراج الثلاثاء 20-9-2022 عاطفيا ومهنيا

تختلف السمات الشخصية لكل شخص حسب البرج السماوي الذي ينتمي إليه، فحركة الفلك والأبراج تؤثر على الطاقة اليومية للإنسان وفق اعتقاد البعض.

وللمتابعين من مواليد الأبراج السماوية، ننشر حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي، وفق خبيرة الأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الحمل 20-9-2022 على الصعيد المهني

ولمواليد برج الحمل، القمر في وضع معاكس، وعليك أن تكون مثابرا إذا أردت حلا للمشاكل.

حظك اليوم برج الحمل 20-9-2022 على الصعيد العاطفي

عطارد يتراجع بمواجهة برجك وقد يصيبك ذلك بالغليان.. يجب أن تحافظ على توازنك النفسي كي لا تصنع أعداء.

حظك اليوم برج الثور 20-9-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثالث يمدك بالتوازن في كل تعاملاتك وتنشر أفكارك بذكاء.

حظك اليوم برج الثور 20-9-2022 على الصعيد العاطفي

تناغم القمر مع نبتون يساعدك اليوم على إصلاح علاقاتك ويمدك بالقدرة على تغيير وتطوير حياتك.

حظك اليوم برج الجوزاء 20-9-2022 على الصعيد المهني

تنافر القمر وبلوتو في منزلي المال، يطالبك اليوم أن تنتبه لنفقاتك وخطواتك وعليك أن تنظم أفكارك وتراجعها.

حظك اليوم برج الجوزاء 20-9-2022 على الصعيد العاطفي

رغم التشوش.. المريخ في برجك يعدك بأوقات حلوة وقد تجمعك بالأصدقاء وبمن تحب نشاطات ممتعة.

حظك اليوم برج السرطان 20-9-2022 على الصعيد المهني

القمر في برجك يجعلك مفعما بالنشاط والسحر والجاذبية.

حظك اليوم برج السرطان 20-9-2022 على الصعيد العاطفي

تحصل على كلمات الثناء والمديح، وتبدو مبهرا خاصة مع الجنس الآخر.

حظك اليوم برج الأسد 20-9-2022 على الصعيد المهني

القمر يتنافر مع بلوتو في منزلي الصحة وعليك اليوم أن تتذكر أن لبدنك عليك حق.. فلتهتم بصحتك وسلامتك.

حظك اليوم برج الأسد 20-9-2022 على الصعيد العاطفي

قد تكون بحاجة للانعزال قليلا بحثا عن الهدوء والسكينة، ومن المهم ألا تعلن أخبارك.

حظك اليوم برج العذراء 20-9-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزل الأصدقاء يعدك بالتفاف المخلصين من حولك وتستمد منهم قوة الإرادة.

حظك اليوم برج العذراء 20-9-2022 على الصعيد العاطفي

تناغم القمر مع الشمس يعدك بأوقات حلوة تقضيها مع الأهل والأحباب.

حظك اليوم برج الميزان 20-9-2022 على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس وعليك أن تقاوم شعورك بالكسل والتشوش.. اعمل في صمت وتمهل في خياراتك.

حظك اليوم برج الميزان 20-9-2022 على الصعيد العاطفي

تجنب الأجواء الضاغطة وابحث عن نشاط يسعدك لتنشغل به.

حظك اليوم برج العقرب 20-9-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ يمدك باليقظة وبالرغبة في المعرفة ويساعدك ذلك على التطور.

حظك اليوم برج العقرب 20-9-2022 على الصعيد العاطفي

تناغم القمر مع نبتون يمدك بالهدوء وبالصفاء الذهني، والوقت مناسب لتخطط لسفر أو رحلة تجمعك بالأحباب أو الأصدقاء.

حظك اليوم برج القوس 20-9-2022 على الصعيد المهني

القمر وبلوتو متنافران بمنزلي المال وعليك أن تراجع خطواتك وحساباتك، وامضِ على مهل لترى الأمور أوضح.

حظك اليوم برج القوس 20-9-2022 على الصعيد العاطفي

ينصحك الفلك أن تتأنى في أقوالك اليوم ولا تتسرع في ردود أفعالك.

حظك اليوم برج الجدي 20-9-2022 على الصعيد المهني

القمر في مواجهة برجك.. انتبه لحقوقك وقاوم التشوش، وادرس جيدا قراراتك.

حظك اليوم برج الجدي 20-9-2022 على الصعيد العاطفي

اهتم بأن تضع في حساباتك مشاعر من تحب أو شريك حياتك.

حظك اليوم برج الدلو 20-9-2022 على الصعيد المهني

القمر وبلوتو متنافران في منزلي الصحة وعليك اليوم أن تهتم بصحتك وأن تنظم جهودك واحترس من أعداء متخفيين.

حظك اليوم برج الدلو 20-9-2022 على الصعيد العاطفي

اليوم يجب أن تتجنب العصبية والعناد في معاملاتك، وكن متكتما ولا تعلن أخبارك وخططك.

حظك اليوم برج الحوت 20-9-2022 على الصعيد المهني

الوضع الفلكي يمنحك اليوم روحا متسامحة ومتفهمة مما يساعدك على علاج المواقف المتأزمة، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الحوت 20-9-2022 على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب يدفعك للتعبير عن مشاعرك وتتجاوب مع من يطرق قلبك.