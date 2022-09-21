درجات الحرارة اليوم الأربعاء 21-9-2022 في محافظات مصر

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الأربعاء الموافق 21 سبتمبر، مشيرة إلى نشاط حركة الرياح وسقوط أمطار بنسبة حدوث 20% على السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء.

وقال خبراء الأرصاد، إنّ طقس اليوم سيكون حارا رطبا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائلا للحرارة رطبا على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الحرارة رطبا ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائلا للحرارة رطبا على جنوب الصعيد.

وأشار خبراء الأرصاد، إلى أنّ ارتفاع الأمواج في البحرين الأبيض والمتوسط اليوم يتراوح بين 1.5 و2 متر، واتجاه الرياح شمالية غربية، ومن المتوقع أيضا وفق بيان الأرصاد، أن تنشط الرياح ليلا على بعض المناطق، ما يقلل الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

وتأتي درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء الموافق 21 سبتمبر الحالي على جميع مدن ومحافظات الجمهورية، كالتالي:

القاهرة 32 24

العاصمة الإدارية 32 23

6 أكتوبر 32 23

بنها 31 24

دمنهور 30 22

كفر الشيخ 29 22

المنصورة 31 23

دمياط 30 23

بورسعيد 30 24

الإسماعيلية 33 23

السويس 32 22

الزقازيق 32 24

شبين الكوم 32 23

طنطا 31 23

شلاتين 36 26

الإسكندرية 30 23

العلمين الجديدة 29 22

وادي النطرون 30 23

مطروح 29 21

السلوم 31 19

سيوة 33 20

العريش 30 22

رفح 30 23

الطور 33 25

كاترين 29 18

رأس سدر 33 24

نخل 31 17

طابا 32 24

نويبع 33 24

حلايب 31 27

شرم الشيخ 34 26

الغردقة 35 25

مرسى علم 35 25

الفيوم 32 21

بني سويف 33 21

المنيا 34 20

أسيوط 34 20

سوهاج 35 22

قنا 36 22

الأقصر 36 22

أسوان 37 23

الوادي الجديد 37 19

أبو سمبل 36 24

أبو رماد 34 27

رأس حدربة 32 27