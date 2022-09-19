إبحار 93 مركب صيد في البرلس عقب تحسن حالة الطقس

قال حمدي شرابي، رئيس جمعية الصيد الآلي في البرلس بمحافظة كفر الشيخ، إن حالة الطقس اليوم الاثنين شهدت تراجعا ملحوظا في درجات الحرارة مصحوبة بغيوم وهبوب رياح غربية شرقية خفيفة على سواحل المحافظة، ما دفع 93 مركب صيد للإبحار بعد ظهر اليوم بغرض الصيد.

إبحار مراكب الصيد

وأضاف «شرابي» في تصريحات لـ«الوطن»، أن انخفاض درجات الحرارة شجع عددا كبيرا من مراكب الصيد على الإبحار بمياه البحر المتوسط بحثاً عن الرزق، مع تدفق عدد آخر من مراكب الصيد للإبحار مساء اليوم، وذلك جراء تحسن حالة الطقس بعد أن شهدت سواحل المحافظة مطلع هذا الشهر الجاري موجة شديدة الحرارة.

معظم السكان يعملون في الصيد

جدير بالذكر أن كفر الشيخ من المحافظات الساحلية التي تقع على مياه البحر الأبيض المتوسط، ويعمل أغلب سكان قرى ومدن الساحل بمراكز مطوبس وسيدي سالم والبرلس وبلطيم في مهنة الصيد، والتي تعتبر مصدر رزقهم وأسرهم، سواء من خلال الصيد في مياه البحر المتوسط أو داخل المسطح المائي لبحيرة البرلس.