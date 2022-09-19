الأرصاد الجوية تكشف عن موعد حلول فصل الشتاء.. 21 ديسمبر 2022

كشفت الأرصاد الجوية، عن موعد بدء فصل الشتاء في مصر جغرافيًا، بعد إعلانها انتهاء فصل الصيف يوم نهاية الأسبوع الجاري، على أن يبدأ فصل الخريف يوم الجمعة المقبل الذي سيستمر لمدة 3 أشهر، وبعد ذلك يبدأ فصل الشتاء يوم 21 ديسمبر 2022.

متى يبدأ فصل الشتاء

وقالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن هناك تساؤلات على السوشيال ميديا عن موعد بداية فصل الشتاء، مؤكدة موعد حلوله بعد نحو 90 يومًا من الآن، نظرا لأن فصل الخريف سيبدأ 21 سبتمبر الجاري وينتهي يوم 20 ديسمبر المقبل، ويبدأ الشتاء في 21 ديسمبر 2022.

درجات الحرارة اليوم الإثنين

ووفقًا للهيئة العامة للأرصاد الجوية جاءت درجات الحرارة اليوم الإثنين بمدن ومحافظات الجمهورية، كالتالي:

القاهرة 32 23

العاصمة الإدارية 32 22

6 أكتوبر 32 22

بنها 31 23

دمنهور 31 23

كفر الشيخ 31 23

المنصورة 31 22

دمياط 29 24

بورسعيد 29 23

الإسماعيلية 32 23

السويس 31 24

الزقازيق 32 24

شبين الكوم 32 23

طنطا 30 23

شلاتين 34 27

الإسكندرية 30 23

العلمين الجديدة 30 22

وادي النطرون 30 22

مطروح 28 21

السلوم 29 20

سيوة 35 21

العريش 30 22

رفح 30 20

الطور 32 24

كاترين 29 20

رأس سدر 32 23

نخل 31 17

طابا 32 23

نويبع 33 25

حلايب 34 26

شرم الشيخ 34 26

الغردقة 34 25

مرسى علم 34 25

الفيوم 33 20

بني سويف 33 21

المنيا 34 21

أسيوط 35 21

سوهاج 36 22

قنا 37 24

الأقصر 38 25

أسوان 38 25

الوادي الجديد 38 22

أبو سمبل 38 25

أبو رماد 35 25

رأس حدربة 33 25