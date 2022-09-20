بعد الإفراج عن 28 محبوسا.. قائمة جديدة من «العفو الرئاسي» خلال أيام

تستعد لجنة العفو الرئاسي للإعلان عن قائمة عفو جديدة، تضم عددا من المحبوسين على ذمة القضايا، خلال الأيام المقبلة، إذ أوضحت اللجنة أنها تواصل عملها بشكل مستمر دون كلل أو ملل، مشيرة إلى أن القائمة التي صدرت مؤخرا ضمت 28 شخصا.

لجنة العفو الرئاسي

قال كريم السقا عضو لجنة العفو الرئاسي، في تصريح لـ«الوطن» إن اللجنة تعمل باستمرار، منذ اللحظة الأولى لإعادة تفعيلها، مؤكدا أن اللجنة ستعلن عن مجموعة أخرى خلال الأيام المقبلة.

وأشار عضو لجنة العفو الرئاسي، إلى أن تتابع خروج القوائم على فترات زمنية قريبة، يؤكد جدية الدولة في التعامل مع ملف المحبوسين احتياطيا، مشيرا إلى أن اللجنة بدأت بالفعل في العمل على إعادة دمج المخلي سبيلهم، مؤكدا أن جميع أعضاء اللجنة مستعدون لتلقي جميع الطلبات في هذا الشأن.

الإفراج عن 28 من المحبوسين

وأكدت اللجنة، في بيان لها منذ قليل، تنسيقها مع الجهات المعنية بالدولة، وأنه جار الإفراج عن 28 من المحبوسين على ذمة قضايا، وذلك بعد استيفاء الإجراءات القانونية اللازمة، مشددة على استمرارها في التنسيق مع كافة الجهات المعنية، للإفراج عن دفعات جديدة خلال المرحلة القادمة، وتوجه أعضاء لجنة العفو بالشكر للسيد رئيس الجمهورية على دعمه المستمر للجنة، وكذلك النائب العام ووزير الداخلية على جهودهم المشكورة لإنجاح عمل اللجنة.

قوائم الإفراج عن المحبوسين

وكانت لجنة العفو الرئاسي أعلنت منذ أيام قليلة، خروج قائمة أخرى ضمت 46 شخصا، من المحبوسين احتياطيًا، وذلك بعد استيفاء إجراءات خروجهم، الأمر الذي لقى ترحيبا وإشادة واسعة من قبل الأحزاب السياسية الذين أكدوا أن تلك الخطوات تؤكد على الأجواء الإيجابية التى تقوم بها الدولة المصرية، في إطار الحوار الوطني.