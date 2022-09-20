لجنة العفو الرئاسي تعلن قائمة جديدة من المفرج عنهم: تضم 28 اسما

أعلن طارق الخولي، عضو لجنة العفو الرئاسي، قائمة تضم أسماء جديدة من المُفرج عنهم اليوم، في قضايا متعلقة بالرأي والتعبير.

الإفراج عن 28 اسما من المحبوسين على ذمة قضايا

وقال الخولي في بيان عنه: «تؤكد لجنة العفو أنّها نسّقت مع الجهات المعنية في الدولة، وجار الإفراج عن 28 من المحبوسين على ذمة قضايا بعد استيفاء الإجراءات القانونية اللازمة، وتؤكد اللجنة أنّها مستمرة في التنسيق مع الجهات المعنية للإفراج عن دفعات جديدة خلال المرحلة المقبلة».

ووجّه عضو لجنة العفو الرئاسي، الشكر لـ مؤسسة الرئاسة، والنائب العام، ووزارة الداخلية، والزملاء بلجنة العفو الرئاسي، قائلا: «نتوجه جميعا بالشكر لرئيس الجمهورية على دعمه المستمر للجنة، وكذلك نتوجه بالتحية للنائب العام ووزير الداخلية على جهودهم المشكورة لإنجاح عمل اللجنة».

أسماء المُفرج عنهم

وضمت قائمة الأسماء:

1 - هيثم عبدالقادر قلسم حسن.

2- محمد فؤاد أحمد محمد.

3-حسن عبدالوهاب عبدالحميد.

4- محمد السيد محمد مهدي.

5- أحمد سعيد دسوقي علي.

6- حمدي محمود أحمد أحمد بريس.

7- طارق إبراهيم حلمي عبدالحميد.

8- حسام محمد عبدالغفار ناصر.

9- سليمان عبدالرحمن سليمان.

10- أحمد لطفي محمد عبدالقادر.

11- طه عبدالتواب حسن إبراهيم.

12- جمال محمد محمد سلامة الجمال.

13- علاء السيد محمد عبدالرحمن.

14- عمرو عبدالحليم سيد مسلم.

15- محمد فؤاد حبشي جوهر.

16- أحمد محمد ابراهيم علي.

17- صلاح الامام احمد العبيط.

18- مجدي عطية عبدالرحمن الجندي.

19- ياسر فاروق سيد حسانين.

20- محمد علي مندور السيد الجزار.

21- عبد العزيز محمد أنور السيد أباظة.

22- عاطف حسن محمود محمد.

23- نور الدين معتز محمود عبدالعزيز.

24- أماني فاروق إسحاق شعبان.

25- سيده عبدالله محمد إبراهيم.

26- شيرين شوقي محمد محمد عيد.

27- جنان محمد جمعة جودة.

28- حنان محمد هاشم العرابي.