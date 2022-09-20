رئيس المجلس الأعلى للإعلام يلتقي وفد وكالات الأنباء العربية

التقى الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وفد وكالات الأنباء العربية، على هامش اجتماعات وزراء الإعلام العرب.

وضم الوفد الدكتور فهد آل عقران رئيس اتحاد وكالات الأنباء العربية ورئيس وكالة الأنباء السعودية، والدكتور فريد أيار الأمين العام، وفايق الحجازين مدير عام وكالة الأنباء الأردنية، ومحمد المناعي مديرعام وكالة الأنباء الكويتية، وعلي السعد نائب مدير عام وكالة الأنباء الإماراتية، وعصام الرويح من وكالة الأنباء الكويتية، وعبدالله المعيقل من وكالة الأنباء السعودية.

«جبر»: أهمية التعاون العربي لمواجهة التحديات الراهنة

وأكد الكاتب الصحفي كرم جبر، ضرورة التعاون بين كل الدول العربية في مجال الإعلام لمواجهة التحديات المشتركة التي تواجه المنطقة والعالم أجمع، مشيرًا إلى ضرورة وجود عمل عربي مشترك لمواجهة المنصات والسوشيال ميديا التي تبث أفكارا وأخبارا كاذبة وغريبة عن الدول العربية.

وأشار إلى أن مصر ستتسلم رئاسة مجلس وزراء الإعلام العرب خلال الفترة المقبلة، وستعمل على تعزيز التعاون بين كل الدول والجهات والمؤسسات والاتحادات في الدول العربية، للوصول إلى تعاون مشترك في المجالات الإعلامية والتدريب والإنتاج المشترك.

ولفت «جبر» إلى إمكانية توقيع بروتوكول تعاون بين المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والاتحادات، للعمل على التعاون المشترك في مجالات التدريب ومواجهة السوشيال ميديا والمنصات الإلكترونية، مضيفًا أن الأمر يسلتزم التعاون بين كل الدول العربية لمواجهة التحديات المشتركة مثل الإرهاب، حيث أن دورالإعلام صناعة الوعي لدى الشعوب.

مواجهة التغيرات التكنولوجية الكبيرة

من جانبه، أشار الدكتور فهد آل عقران، إلى ضرورة التعاون بين كل الدول العربية خصوصًا في ظل التحديات التي تواجه العالم أجمع والدول العربية بشكل خاص، مشيرًا إلى أن التعاون سيمكن الإعلام في الدول العربية من مواجهة التغيرات التكنولوجية الكبيرة.

وأوضح أن هناك ضرورة لوجود عمل عربي مشترك، لأنه أصبح من الصعب مواجهة كل دولة بمفردها التغيرات الكبيرة التي تطرأ على العالم، مضيفًا أن التعاون هو ما سيؤدي إلى مواجهة كل القضايا.