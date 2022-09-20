كرم جبر: الإعلام البيئي مسؤول عن التوعية بمخاطر التغيرات المناخية

أكد الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أنّ الإعلام البيئي يتحمل مسؤولية كبيرة في التوعية بمخاطر التغيرات المناخية، وتأثيرها على حياة الإنسان، منوهًا بأهمية استثمار قمة المناخ المقبلة في شرم الشيخ.

وقال جبر، إنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي، دائمًا ما يتحدث خلال حوارته عن ضرورة أن يكون الإعلام في ظهر التضامن العربي، ومناصرًا دائمًا للقضايا العربية، كما يؤكد الرئيس دائمًا فكرة الدولة الوطنية الموحدة التي تحمي العواصم العربية من المشكلات والعواصف.

ضرورة الارتفاع فوق الخلافات

وأضاف جبر، في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية لاجتماع اللجنة الدائمة للإعلام العربي، أنّ الرئيس يؤكد دائمًا ضرورة الارتفاع فوق الخلافات، وأن نكون داعمين للوحدة والحوار؛ لأنّ ما بيننا كعرب كثير، مضيفًا أنّ وحدة العرب تعتمد على الرسالة الإعلامية التي تنقلها وسائل الإعلام.

وأشار إلى أننا علينا إصدار مجموعة من التوصيات تجعلنا مناصرين ومؤيدين للعرب أجمع، مضيفًا أننا ندعو الله أن تظل العواصم العربية حرة وأبية وكريمة، ورحّب بالحضور في افتتاح الدورة العادية 97 للجنة الدائمة للإعلام العربي، التي تستضيفها مصر، وتُعقد تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى.

وأشاد جبر بالجامعة العربية، التي لا تزال تناضل من أجل عالمٍ عربي أكثر تضامنًا وقوة، وتدفع بالعمل العربي المشترك إلى مستوى الأمنيات التي تنشدها الشعوب العربية، مشيرا إلى أنّهم مطالبون بالخروج بتوصيات عملية تعطي دفعة جديدة للعمل الإعلامي العربي؛ لجعله أكثر فعالية في القضايا المشتركة.

القضية الفلسطينية

وأكد أنّ القضية الفلسطينية، والعمل على أنّ تظل حية في عقول وقلوب الشعوب العربية والإسلامية، في مقدمة الملفات التي ستناقشها الدورة، إلى جانب متابعة الاستراتيجية الإعلامية العربية، وخطة التحرك الإعلامي العربي في الخارج، ودور الإعلام في محاربة الإرهاب، والخريطة الإعلامية العربية للتنمية المستدامة 2030، وغيرها من الموضوعات المهمة.

وشدد على أهمية العمل المشترك لتحديث محاور هذه الاستراتيجية من أجل الدفاع عن قضايا الأمة العربية، في ظل عالمٍ يموج بالصراعات والمصالح وتتخبطه الأزمات، مع العمل؛ لتطوير محتوى الخطاب الإعلامي العربي الموجه إلى الرأي العام العالمي.

وأضاف أنّ الإعلام الإلكتروني أصبح محور الحياة المعاصرة، لما له من أهميه كبيرة باحتواء قضايا الفكر والثقافة وبات يطلق عليها ثقافة التكنولوجيا أو ثقافة الميديا، مشيرًا إلى أنّه في ظل هذا الانتشار الكبير لوسائل الإعلام الجديد، يجب علينا تعزيز التعاون من أجل مواجهة الإرهاب الإلكتروني عبر المواقع الإلكترونية، وصفحات التواصل الاجتماعي وحماية المجتمع من مخاطر انتشار الشائعات.

وأكد أنّه لا شك أنّ الإعلام وخاصة الإعلام البيئي يتحمل مسؤولية كبيرة في التوعية بمخاطر التغيرات المناخية وتأثيرها على حياة الإنسان، منوهًا بأهمية استثمار قمة المناخ المقبلة في شرم الشيخ، وتوحيد الجهود العربية إعلاميا لمواجهة تغير المناخ، من أجل تحقيق مصالح المنطقة العربية التي تعد الأكثر تأثرًا ومعاناة من تبعات هذه الظاهرة رغم ضآلة مشاركتها في نسبة الانبعاثات الكربونية العالمية.

دراسة تأثير الألعاب الإلكترونية

وأشار إلى أنّ أجندة الاجتماع ستتناول أيضا برنامج «بيروت عاصمة للإعلام العربي 2023»، ورصد ودراسة تأثير الألعاب الإلكترونية التي تدعو للعنف والإرهاب على الامن المجتمعي العربي، كما تبحث الاجتماعات تدريس مادة التربية الإعلامية لتحصين الطلاب منذ الصغر ضد الفكر المتطرف.