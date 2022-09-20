غداً.. بدء صرف مرتبات سبتمبر 2022 لـ4 ملايين موظف بالدولة

يبدأ أكثر من 4 ملايين موظف وعامل في 66 وزارة وهيئة وجهة تابعة للجهاز الإداري للدولة، في صرف مرتبات شهر سبتمبر 2022، اعتباراً من صباح غد الأربعاء، وعلى مدار 5 أيام، حيث تنتهي وزارة المالية من صرف مرتبات الموظفين يوم الثلاثاء من الأسبوع المقبل.

صرف مرتبات سبتمبر على مدار 5 أيام

وجاء في كتاب دوري أصدرته وزارة المالية في شهر يونيو الماضي، أن مرتبات شهر سبتمبر 2022 سيتم صرفها على مدار خمسة أيام، تبدأ من الأربعاء الموافق 21 سبتمبر، حتى يوم الثلاثاء 27 سبتمبر 2022.

وأوضح الكتاب الدوري لوزارة المالية أن الموظفين والعاملين في 33 وزارة وجهة وهيئة تابعة للجهاز الإداري للدولة، ستبدأ في صرف مرتبات سبتمبر 2022 صباح غد الأربعاء، في اليوم الأول، بينما يبدأ العاملون والموظفون في 33 وزارة وجهة أخرى، في صرف مرتبات نفس الشهر، اعتباراً من بعد غد الخميس 22 سبتمبر.

فرصة 3 أيام لاستكمال صرف مرتبات سبتمبر

ووفقاً للكتاب الدوري، فقد منحت وزارة المالية الفرصة لكافة العاملين والموظفين في 66 وزارة وجهة وهيئة حكومية تابعة للجهاز الإداري للدولة، ممن لم يتمكنوا من صرف مرتبات شهر سبتمبر، من الصرف على مدار ثلاثة أيام أخرى.

وأشار الكتاب الدوري إلى أن وزارة المالية خصصت أيام الأحد الموافق 25 سبتمبر، والاثنين 26 سبتمبر، ويوم الثلاثاء 27 سبتمبر، لصرف مرتبات الشهر الحالي لجميع الموظفين بالدولة.

ولفت الكتاب الدوري إلى إتاحة مرتبات شهر سبتمبر 2022 للموظفين في ماكينات الصراف الآلي تزامناُ مع صرف المرتبات بالتنسيق مع البنك المركزي المصري، لمنع التزاحم والتكدس داخل الجهات الحكومية.