«المالية» تعلن موعد صرف رواتب سبتمبر 2022.. يبدأ من الأربعاء المقبل

كشفت وزارة المالية عن أنّها ستبدأ صرف رواتب العاملين في الجهاز الإداري للدولة عن شهر سبتمبر 2022، للعاملين في 33 وزارة وهيئة، الأربعاء المقبل، ثم يبدأ صرف رواتب 33 وزارة وهيئة يوم الخميس المقبل، وجميع الوزرات والجهات الأخرى أيام 25 و26 و27 سبتمبر الحالي.

مواعيد صرف مرتبات سبتمبر

وأضاف بيان لوزارة المالية أنّه جرى تحديد مواعيد صرف مرتبات شهر سبتمبر الحالي، وتقسيم الوزرات والهيئات والجهات التابعة لها على 5 أيام، بمراعاة عدد العاملين بهذه الوزارات، والانتشار الجغرافي لكل منها والمديريات التابعة لها بالمحافظات، على أن تبدأ إتاحة مستحقات العاملين في ماكينات الصرّاف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.

تخفيف الزحام على ماكينات الصرّاف الآلي

وناشدت الوزارة الجهات الإدارية إخطار العاملين بها بموعد بداية الصرف، بما يسهم في تخفيف التزاحم على ماكينات الصرّاف الآلي قدر الإمكان، والتيسير على المواطنين وتخفيف الأعباء عن كاهلهم.

وقال طارق بسيوني، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، إنّه تم وضع مواعيد صرف محددة لمرتبات شهر سبتمبر الحالي، لكل وزارة أو هيئة والجهات التابعة لها، بمراعاة عدد العاملين بها والمديريات التابعة لها بالمحافظات.

وأهاب بالعاملين في الجهات الإدارية عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، خاصة أنّ المرتبات ستكون متاحة في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل وزارة أو هيئة، ومن ثم لا ينبغي التزاحم على الماكينات ومراعاة الإجراءات الاحترازية.