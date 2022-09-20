مجدي البدوي: تطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص حق أصيل للعمال

قال مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد العمال، عضو المجلس القومي للأجور، إن تطبيق الحد الأدنى للأجور بداية من يناير المقبل في القطاع الخاص حق أصيل للعمال، مشيرا إلى أن الاتحاد يسعى لعقد جلسة خلال الفترة المقبلة من أجل التأكيد على هذا الأمر.

البدوي: نسعى لتهيئة الأجواء مع الشركات الخاصة

وأضاف «البدوي»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «في المساء مع قصواء»، مع الإعلامية قصواء الخلالي، المذاع على فضائية CBC، أن الاتحاد يسعى إلى تهيئة الأجواء مع جميع الشركات الخاصة من أجل تحقيق وتطبيق الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص بهدف تحسين أمورهم.

البدوي: 5 آلاف شركة طلبت تأجيل قرار الحد الأدنى

واستطرد: «الرئيس عبدالفتاح السيسي أعطى توجيه لرئيس الوزراء منذ أسبوعين لحل مشكلة الاعتمادات المستندية للمستثمرين، ومينفعش أجي للمستثمرين في وقت فيه مشكلة وأطلب منهم التطبيق، وفيه 5 آلاف شركة خاصة قالوا مش قادرين نطبق، ونهيئ الأجواء قبل التطبيق الفعلي».

وأوضح أنه تقرر تأجيل عقد الاجتماع الخاص بالمجلس القومي للأجور والشركات الخاصة العاملة في مصر للتأكيد على بداية التطبيق في يناير المقبل: «كلها أسابيع والأمور تتظبط».

جدير بالذكر أن الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص لا يزال الشغل الشاغل للمجلس القومي للأجور ويسابق الاتحاد العام لنقابات عمال مصر الزمن لسرعة تنفيذ مبادرات تطبيق الحد الأدنى للأجور التي حددتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عند 2700 جنيه في يناير 2022، بعدما استثنت القطاعات والشركات غير القادرة على زيادة الحد الأدنى للأجور.