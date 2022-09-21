تعز اليمنية.. ملحمة صمود 7 سنوات في حرب ضد الإرهاب الحوثي

قوة وصمود على مدى 7 سنوات يظهرها الشعب اليمني ضد الحوثيين الإرهابيين في مدينة تعز عاصمة البلاد الثقافية، في بلد عانى منذ اندلاع ما يعرف بثورات الربيع العربي في عام 2011 من أزمات متتالية حيث سعى الحوثيون في السيطرة على الحكم بالقوة.

صمود تعز الطويل ضد إرهاب الحوثيين

وحرص محافظ تعز، نبيل شامسان، على كتابة تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أمس الثلاثاء قائلا: «قضية تعز.. قضية وطنية وإنسانية عادلة وقائمة بذاتها، ومحور أساسي للأمن المحلي والإقليمي، وأي مقاربات تتجاوز هذه الحقائق وتجعل أزمة تعز ملحقاً ثانوياً لن يكتب لها النجاح ولن تصنع السلام المنشود لليمن».

مكان استراتيجي مهم ومعارك مستمرة

تعز التي تعد ثالث أكبر محافظة في اليمن من حيث المساحة وأكبر محافظة تضم سكانا، يرفض الحوثيون رفع الحصار المفروض عليها لأنها تقع على ارتفاع 3000 متر ومن يسيطر عليها سيكون له اليد العليا في الأماكن المطولة عليها في حرب بين التحالف والحوثيين بدأت منذ عام 2015.

«قضية تعز».. قضية وطنية وإنسانية عادلة وقائمة بذاتها، ومحور أساسي للأمن المحلي والإقليمي، وأي مقاربات تتجاوز هذه الحقائق وتجعل أزمة تعز ملحقاً ثانوياً لن يكتب لها النجاح ولن تصنع السلام المنشود لليمن — Nabil Shamsan (@Nashamsan) September 20, 2022

تنافس بين الحوثيين والحكومة الشرعية على السيطرة

ويسيطر على تعز بنسبة 60% الحكومة الشرعية أما الحوثيون فيسيطرون على 40% من المساحة، و70% من الإيرادات في المحافظة التي تعتمد على الضرائب المأخوذة من المواد الغذائية والاستهلاكية.

اجتماعات لا تحل المشكلة

وحدثت اجتماعات بين الحكومية الشرعية اليمنية والحوثيين برعاية الأمم المتحدة في الأردن ولكن لم يتم حل الحصار حيث لا يلتزم الحوثيون بوعودهم فتبدأ الهدنة ثم تعود مرة أخرى حالة الحرب، ويظهر الحوثيون في المفاوضات بالزي العسكري في رسالة إلى أن القوة هي المنطلق وليس المصلحة الإنسانية للشعب اليمني.

وتم إجراء اتفاق في السويد في عام 2018 على هدنة أممية في اليمن ولكن تم انتهاكها على فترات متباعدة في بلد يواجه صعوبات اقتصادية غير مسبوقة.