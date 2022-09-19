«التحالف العربي»: تعنت الحوثيين بـ«محادثات عمان» أفشل إطلاق الأسرى

اتهم تحالف دعم الشرعية في اليمن «التحالف العربي» بقيادة السعودية، الحوثيين بإفشال جهود إطلاق أسرى الحرب، وقال المتحدث باسم التحالف العربي العميد الركن تركي المالكي في بيان إن تعنت الحوثيين بـ«محادثات عمّان» الأخيرة أفشل جهود إطلاق جميع الأسرى، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وأضاف المالكي، أن تعنت الحوثيين بملف الأسرى يتنافى مع الأعراف القبلية، ومع القيم الدينية والمبادئ الإنسانية، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

«التحالف العربي»: الحوثيون قدموا ملف الوقود على أسراهم

وأشار المالكي، إلى أن الحوثيين قدموا ملف الوقود على أسراهم، موضحا أن التحالف عرض على الحوثيين زيارة أسراهم ولم يجد من الأخير الجدية والعزيمة الصادقة.

كما لفت المتحدث باسم «التحالف العربي»، إلى بذل المساعي الحثيثة أمام تعنت الحوثيين لإطلاق جميع الأسرى وجمع شمل العائلات.

وأوضح المالكي، أن ملف الأسرى محل اهتمام وأولوية للقيادة السياسية والعسكرية لـ«التحالف العربي».

من جانبها، قالت منظمة «الأمم المتحدة»، إن بمجرد استلامها أموال تعهدت بها دول وجهات مانحة ستباشر المنظمة تنفيذ المرحلة الأولى الطارئة من خطة إنقاذ ناقلة «صافر» النفطية قبالة السواحل الغربية اليمنية، لمنع كارثة في «البحر الأحمر».

الأمم المتحدة: لم نستلم من إجمالي التعهدات بشأن «صافر» سوى 10 ملايين فقط

وفي وقت سابق، أعلنت المنظمة، أنها لم تتسلم من إجمالي التعهدات سوى 10 ملايين فقط، فيما لدى «الأمم المتحدة»، خطة تتكون من مرحلتين لإنقاذ «صافر»، وتبلغ تكلفة الخطة بالكامل حوالي 144 مليون دولار.

ورحب منسق «الأمم المتحدة» المقيم، منسق الشؤون الإنسانية لليمن، ديفيد جريسلي، عبر «تويتر»، بالتعهد الإضافي « 7.5 مليون دولار»، الذي أعلنت عنه هولندا أمس الأول السبت.

و«صافر» تحمل على متنها 1.1 مليون برميل من النفط «أكثر من 140 ألف طن» وترسو على بعد 6 أميال من الساحل اليمني.