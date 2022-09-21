إطلاق مشروع «ماونتن فيو 4» بمدينة السادس من أكتوبر بوحدات كاملة التشطيب.. والتسليم خلال عام

أطلقت شركة ماونتن فيو للتنمية والاستثمار العقارى مشروعاً جديداً يحمل اسم «ماونتن فيو 4» بمدينة السادس من أكتوبر على مساحة 47 فداناً، ويضم المشروع 183 وحدة، وتعتزم الشركة تسليم الوحدات كاملة التشطيب خلال عام واحد فقط، يأتى ذلك استكمالاً لنجاح شركة ماونتن فيو فى إطلاق سلسلة مشروعات ماونتن فيو 1، ماونتن فيو 2، ماونتن فيو 3 بشرق القاهرة، ورغبتها فى نقل هذه السلسلة من المشروعات الناجحة لأول مرة إلى غرب القاهرة وفى ضوء حرص الشركة على المساهمة فى نمو الاقتصاد الوطنى من خلال ضخ استثمارات ضخمة سنوياً لتلبية الطلب على القطاع العقارى، وتشغيل المزيد من العمالة.تتنوع وحدات ماونتن فيو 4 بتصميم الشركة الفريد الذى يتميز باللونين الأزرق والأبيض، حيث تنقسم الوحدات بين تاون هاوس وفيلات مستقلة بمساحات تبدأ من 230 إلى 275 متراً مربعاً.

أما عن الموقع، فيتميز بأنه يبعد بضع دقائق عن الطريق الدائرى ومول مصر.وقال م. وائل عز، الرئيس التنفيذى للقطاع التجارى لشركة ماونتن فيو للتنمية والاستثمار العقارى، إن النجاحات الضخمة التى حققتها سلسلة ماونتن فيو بشرق القاهرة، لتميزها بتصميم فريد وتنوع الوحدات، دفع الشركة إلى توفير هذا المنتج لعملائها بغرب القاهرة من خلال ماونتن فيو 4، الذى يتميز بنفس مواصفات سلسلة المشروعات السابقة، إضافة إلى تسليم الوحدات كاملة التشطيب خلال عام واحد فقط.

جدير بالذكر أن شركة ماونتن فيو تضم 4 مشروعات كبرى بغرب القاهرة، هى: ماونتن فيو آى سيتى، تشيل آوت بارك، ماونتن فيو جيزة بلاتو، وماونتن فيو أكتوبر بارك، بإجمالى مساحة أكثر من 800 فدان، وحققت هذه المشروعات نمواً فى المبيعات خلال النصف الأول من العام.نبذة عن شركة ماونتن فيوأنشئت شركة ماونتن فيو للتنمية والاستثمار العقارى عام 2005، برؤية تهدف إلى تطوير مجتمعات متكاملة ونشر علم السعادة.

أصبحت ماونتن فيو من بين شركات التطوير العقارى المتخصصة فى تطوير مشروعات عقارية من الدرجة الأولى مرتكزة على الابتكار، والتميز، وعلم السعادة. أنجزت ماونتن فيو 15 مشروعاً على مدار الـ 17 عاماً الماضية بقيادة فريق من الخبراء والكوادر المتطورة. كما حرصت الشركة على تقديم أرقى مستويات الهندسة المعمارية من خلال مشروعاتها المتميزة بهدف الارتقاء بجودة حياة السكان.