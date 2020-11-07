سيتي سكيب 2020 يختتم أعماله اليوم.. وخبراء: حقق نجاحا كبيرا

تختتم اليوم السبت، نسخة هذا العام لمعرض سيتي سكيب 2020، المعرض العقاري الأشهر في مصر، والذي حقق نجاحاً لافتاً بالرغم من استمرار جائحة كورونا المستجد.

وتمكنت منصة المعرض من جذب الزوار من الأفراد الباحثين عن منازل والمستثمرين المهتمين بفرص الاستثمار العقاري إلى أرض الحدث الذي شهد تقديم الجهات العارضة لطيف متنوع من المشاريع غطت أبرز المواقع في مصر، بما فيها العاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة العلمين، وشرق وغرب القاهرة وساحل البحر الأحمر والساحل الشمالي.

خبراء: "سيتي سكيب 2020" حقق نجاحا كبيرا في الترويج لمشروعات الإسكان

وقال فارس خليل، مدير معرض سيتي سكيب: "حققت نسخة هذا العام من سيتي سكيب نجاحًا كبيرًا من حيث مشاركة أبرز شركات التطوير العقاري في مصر ودخول علامات جديدة ضمن قائمة الجهات العارضة، ما حفز حضوراً واسعاً وإقبالاً ملحوظاً من قبل الزوار من فئات المستثمرين والراغبين في شراء المنازل بحثًا عن فرص استثمارية".

وأضاف "خليل"، أن هذا التفاعل والإقبال الواسع يؤكد على الدور الجوهري لسيتي سكيب في تعزيز نمو القطاع العقاري، ودعم جميع الأطراف المعنية من أجل تمكين نهج العودة إلى الأعمال.

العارضون يؤكدون نجاح هذه الدورة

وأكد عارضون في سيتي سكيب 2020 نجاح هذه الدورة الاستثنائية ورضاهم عن مستوى التفاعل والإقبال على منصة المعرض.

وقال عمرو سليمان رئيس مجلس إدارة شركة ماونتن فيو، نرى أن المعارض شئ مهم جدا، وهذه السنة رأينا انه من الجيد المشاركة في نسخة هذا العام من سيتي سكيب، الأمر الذي يعمل على تحريك السوق وهو ما يرسل رسائل إيجابية، ومن الجيد التواجد مع العديد من المطوررين العقاريين في نفس المكان الذي يتيح الفرصة أمام كل الزوار للمقارنة بين مختلف العروض وما يتم تقديمه من قبل مختلف العارضين.

الحمماصي: القطاع العقاري واحد من القطاعات الاستراتيجية والحيوية للاقتصاد المصري

وقال عمر الحمامصي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة أوراسكوم للتنمية القابضة، إن القطاع العقاري واحد من القطاعات الاستراتيجية والحيوية للاقتصاد المصري، فهو يساهم بشكل كبير في رفع معدلات التشغيل وإيجاد فرص عمل مختلفة.

وأضاف "الحمامصي"، أن معرض سيتي سكيب وهو واحد من أهم المعارض العقارية المتميزة في مصر تأتي بهدف توجيه رسائل إيجابية عن القطاع العقاري المصري والتطور الملحوظ الذي يشهده من حيث المنتج المقدم وتنوعه، باعتبار الاستثمار العقاري كان ولازال مخزنا للقيمة.

وتابع: نهدف من خلال مشاركتنا في المعرض إلى مقابله عملائنا لعرض مشاريعنا المتعددة في وجهاتنا المختلفة، بالإضافة إلى الإطلاع ومعرفة ما يتم تقديمه في مجال السوق العقارية والأفكار الجديدة التي سيتم طرحها فضلا عن الإلتقاء بوسائل الإعلام المختلفة والتعرف على المشاريع والعروض الجديدة التي سيتم إنطلاقها خلال فترة المعرض.

تفاعل كبير

وأوضح "الحمامصي"، أن هناك تفاعل كبير من قبل الزوار في الجناح الخاص بشركه أوراسكوم للتنمية، كما أن عددا كبيرا من شركائنا في العمل قاموا بزيارتنا لتبادل وجهات النظر حول الأفكار الجديدة التي يقدمونها وهو ما يعكس الإقبال الملحوظ على المعرض وجناح الشركة".

وقال إدريس محمد العضو المنتدب التجاري لشركة آكام، إن معرض سيتي سكيب من أهم المعارض العقارية التي تنتظرها الشركات والمطورين العقاريين في مصر، لأنها تحظى باقبال جماهيري كبير جدا، وخصوصا بعد جائحة كورونا، فكل الشركات تترقب عملاء كثيرين خلال معرض سيتي سكيب فالنسبة لنا الاشتراك به مهم جدا لعرض مشاريعنا وتقديم عروضنا، كما أننا دوماً نقدم مشروعات لها فكر ابتكاري ففي هذه السنة من خلال سيتي سكيب نقدم مشروع جديد اسمه Scene7، حيث قمنا بافتتاح المرحلة الثانية منه من خلال منصة المعرض".

فرصة للشركات الصغيرة

وأكد "محمد"، أن المشاركة في سيتي سكيب تعطي فرصة للشركات الجديدة والشركات التي لها تاريخ في السوق المصرية للالتقاء في نفس المكان وتهيئ لرؤية عدد كبير من العملاء وانعكاس رغبتهم في الشراء.

وأضاف أن نجاح هذه النسخة من سيتي سكيب هو نجاح للمرحلة القادمة من المعارض، أما فيما يتعلق بإجراءات السلامة فهي تتم بشكل إحترافي وشركة انفورما تحاول دوما الحفاظ على هذه الإجراءات طوال فترة المعرض، مشيرًا إلى أن سيتي سكيب محطة مهمة وسنشارك في النسخة القادمة 2021 فأكثر مبيعات يتم تحقيقها تتم في هذا المعرض الذي يتمتع بأهمية كبرى".

كانت مجموعة شركات واتر واي الرائدة في قطاع التطوير العقاري، كشفت خلال مؤتمر صحفي على هامش معرض سيتي سكيب مصر عن خطتها التوسعية في السوق المصرية خلال 2021 والتي تستهدف خلالها استكمال وتنفيذ مشروعات جديدة بقيمة 13 مليار جنيه.

وقدر هيثم سمير، الرئيس التنفيذي لشركة إيكوتي إحدى الشركات التابعة لـ "The Waterway Developments"، حجم الاستثمارات الإجمالية للمجموعة فى السوق المصرية بـ 30 مليار جنيه وتصل محفظة المشاريع الى 7 مشروعات، مشيرا إلى أن أحد المشروعات الجاري تنفيذها "ذا كابيتال واي" بالعاصمة الإدارية الجديدة وتم إطلاقه في فبراير 2018 وحققت الشركة به نسبة مبيعات وصلت إلى 68% وهي إجمالي ما تم طرحه من المشروع حتى الآن وتتخطى المبيعات المحققة 4 مليارات جنيه.

وقال هيثم سمير، إن المجموعة بصدد إطلاق وتنفيذ 3 مشروعات جديدة بمدينة القاهرة الجديدة الأول "دابيلو بي ار" وهو عبارة عن 120 شقة فندقية بالشويفات باستثمارات 2 مليار جنيه، والوحدات بمساحات من 60 إلى 500 متر، وتم التعاقد مع أحد العلامات الفندقية الكبرى لإدارة المشروع، وتسلم الوحدات كاملة التشطيب بالتكيفيات والمطابخ.

المعرض أقيم بدعم من وزارة الإسكان

وجاء تنظيم النسخة الجديدة من المعرض بدعم ورعاية وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في مصر، وحضر الافتتاح المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وقام بزيارة عدد من أجنحة العارضين للحصول على ملخصات تفصيلية وتحديثات حول المشاريع المختلفة.

وشهدت منصة المعرض الذي أقيم في مركز مصر الدولي للمعارض في الفترة من 4 إلى 7 نوفمبر الجاري، المشاركة الأولى لشركة ماونتن فيو، والتي تتولى تطوير مجموعة من الوحدات السكنية والمنتجعات الفاخرة ضمن عدد من أبرز المواقع في مصر، كما عرضت شركة إنرشيا، التي تسجل أولى مشاركاتها في المعرض، مجموعتها من المشاريع.

وضمت قائمة الشركات المشاركة في سيتي سكيب هايد بارك وأورا للتطوير العقاري وأرواسكوم القابضة للتنمية وألجازي والأهلي صبور وبالم هيلز والفطيم وإعمار وThe Waterway ولافيستا وسيتي إيدج المطور الوطني ومجموعة أخرى من شركات التطوير العقاري التي يمكن معرفتها من خلال زيارة الموقع الالكتروني لمعرض سيتي سكيب 2020.

وحرصت "انفورما ماركيتس"، وهي الجهة المنظمة للحدث على التعاون مع الجهات المعنية من أجل تطبيق المعايير والإجراءات الاحترازية، بما يتفق مع معايير الأمان التام من إنفورما للصحة والسلامة، بهدف ضمان سلامة جميع العارضين والزوار عبر مختلف الفعاليات التابعة للشركة حول العالم، ما يتيح للمشاركين في سيتي سكيب ممارسة الأعمال والتواصل فيما بينهم ضمن بيئة آمنة ونظيفة.