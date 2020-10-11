سيتي سكيب يعلن نفاد جميع مساحات العرض وانطلاق المعرض 4 نوفمبر

أعلنت إنفورما ماركتس، الجهة المنظمة لسيتي سكيب، المعرض العقاري الأهم والأكثر تأثيرًا في مصر، عن نفاد جميع مساحات العرض في الفعالية، في إنجاز يعكس الدور المحوري الذي سيلعبه سيتي سكيب لتحفيز السوق العقارية خلال الفترة التالية للجائحة.

سيُقام معرض سيتي سكيب في الفترة من 4 حتى 7 نوفمبر في مركز مصر للمعارض الدولية وبحضور 65 جهة عارضة، وتعكس المشاركة في الفعالية الأولى من سيتي سكيب، التي تُقام على أرض الواقع منذ انتشار جائحة كوفيد -19، بوضوح السلوك الإيجابي والرغبة باستئناف الأعمال السائدة لدى شركات ومتخصصين في التطوير العقاري بمصر.

المعرض لاقى استجابة إيجابية

ومن جانبه، قال فارس خليل، مدير معرض سيتي سكيب مصر: "لاقى سيتي سكيب استجابة إيجابية للغاية من قبل شركائنا المحليين والجهات العارضة والهيئات الحكومية والجهات المعنية في القطاع، وتمثل هذه الرغبة في إعادة تدوير عجلة الأعمال وتحفيز الانتعاش دليلاً على المكانة المميزة للسوق العقارية المصري".

حضور قوي للساحل الشمالي الغربي

تشهد نسخة العام الحالي من المعرض المشاركة الأولى لشركة ماونتن فيو الرائدة في مجال العقارات الخاصة، والتي تتولى تطوير مجموعة من الوحدات السكنية والمنتجعات الفاخرة ضمن عدد من أبرز المواقع في مصر، بما فيها شرق وغرب القاهرة وساحل البحر الأحمر والساحل الشمالي.

وفي السياق ذاته، قال المهندس عمرو سليمان، مؤسس ورئيس مجلس إدارة ماونتن فيو: "يُعتبر سيتي سكيب أحد أكثر الفعاليات تأثيرًا في القطاع، وقد نجح بترسيخ قيمته بفضل سجله الطويل من النجاحات والإنجازات، وتأتي عودة المعرض دليلاً على مكانته التقدمية، ولتسهم مرةً أخرى في تعزيز المنافسة الإيجابية ضمن السوق المصرية.

وأضاف: "يسرنا في ماونتن فيو المشاركة للمرة الأولى في المعرض، ونتطلع قدماً لاستكشاف الحلول والمنهجيات الجديدة، وخاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي شهدناها مطلع العام، ونجح القطاع هذا العام في إثبات صلابته في وجه التحديات غير المتوقعة، ونتوقع أن يحقق نموًا في المستقبل القريب".

تضم قائمة المشاركين للمرة الأولى في المعرض أيضاً شركة إنيرشيا، التي تتولى تطوير عدد من المشاريع المتميزة في القاهرة والبحر الأحمر والساحل الشمالي، وتهدف الشركة إلى ترك بصمتها في المعرض عبر استعراض مشاريعها السكنية والتجارية المتميزة، بما فيها ويست هيلز وسوليا وبريكس وجولز، بالإضافة إلى مشروع جيفيرا الضخم والمركزَين الطبيَين المتطورَين ميدي بوينت في منطقة الشيخ زايد ومينا بلازا.

كما يستضيف سيتي سكيب شركة الصفوة للتطوير العمراني، المطور الرائد للمشاريع العقارية مع خبرات تزيد على عقدين في دمج التصاميم العصرية واللمسات التقليدية، وتعتزم الشركة استعراض محفظتها المتنوعة من المشاريع العقارية، بما فيها المنتجعات السياحية والأبراج السكنية ومراكز التسوق والمنشآت الطبية والتعليمية والرياضية.

وقال أحمد نبيل عامر، مدير عام التسويق لدى شركة الصفوة للتطوير العمراني: "تشارك الصفوة للتطوير العمراني في سيتي سكيب للعام الرابع على التوالي، بهدف استعراض مجموعتنا الواسعة من المشاريع السكنية والتجارية والطبية والخاصة بالأعمال، والتي تنتشر ضمن مناطق العاصمة الإدارية الجديدة والمنصورة الجديدة ومدينة العبور، وتتناغم عروضنا عالية الجودة مع حركة النمو الضخمة التي تشهدها السوق العقارية المصرية، والتي تستفيد من دعم المبادرات الحكومية الهادفة إلى إنشاء مدن عصرية بمواصفات عالمية".

بالإضافة إلى الصفوة للتطوير العمراني، يحتضن سيتي سكيب نخبة من أبرز الشركات العارضة، مثل الفطيم وأوراسكوم القابضة للتنمية ومجموعة طلعت مصطفى، كما سيشهد المعرض مشاركة شركة سيتي إيدج الوطنية للتطوير والإدارة العقارية، وتحظى الشركة، التي أسستها الحكومة المصرية، بدعم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وبنك التعمير والإسكان، وستستعرض مجموعة من المشاريع الضخمة المنتشرة في مختلف أنحاء مصر خلال فعاليات سيتي سكيب.

وبالإضافة إلى الجهات العارضة ذات المكانة المرموقة، سعى منظمو المعرض إلى الارتقاء بفئات الأصول المعروضة عبر مشاركة عدد من أبرز المطورين العاملين في القطاعات التجارية والعقارات المكتبية وتجارة التجزئة والضيافة.

يُعقد معرض سيتي سكيب مع مراعاة معايير الأمان التام من إنفورما للصحة والسلامة، الهادفة إلى ضمان سلامة جميع العارضين والزوار عبر مختلف الفعاليات التابعة للشركة حول العالم، الأمر الذي يتيح للمشاركين في سيتي سكيب خوض أنشطة الأعمال والتواصل فيما بينهم ضمن بيئة سليمة ونظيفة.