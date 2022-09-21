«مدينة نصر للإسكان والتعمير» تحتفل بمرور أكثر من 60 عاما على وجودها بالسوق المصرية

أعلنت شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير -الشركة الرائدة بمجال التطوير العقارى فى مصر- عن طرح عدد من الوحدات بمشروعى «إيلكت» وKinda ضمن مشروع تاج سيتى، وذلك فى إطار مشاركتها بمعرض سيتى سكيب العقارى واحتفالها بمرور أكثر من 60 عاماً على وجودها فى السوق المصرية، تمكنت الشركة فيها من تنمية حجم أعمالها ليشمل 8 مشروعات وأكثر من 10 آلاف وحدة تم بيعها.

ومنذ بداية العام تمكنت الشركة من تحقيق العديد من الإنجازات وعلى رأسها تسليم 832 وحدة خلال النصف الأول من العام الجارى، مقارنة بـ1090 وحدة سكنية تم تسليمها العام الماضى، بالإضافة إلى إطلاق مشروعى «إيلكت» و«تاج ڤيل» بالإضافة إلى تسجيل الشركة إجمالى حجوزات قياسية بلغت 1.5 مليار جنيه خلال شهر يوليو الماضى.

وتتميز الوحدات التى قامت شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير بطرحها خلال معرض سيتى سكيب بموقعها الاستراتيجى المتميز بمنطقة القاهرة الجديدة والتى تطل مباشرة على كل من الطريق الدائرى وطريق السويس بالقرب من مطار القاهرة الدولى حيث يبعد دقائق عن كل من منطقة شرق القاهرة ومدينة نصر، ومنطقة وسط المدينة وهليوبوليس.

وتأتى مشاركة الشركة فى المعرض فى إطار خططها الاستراتيجية لتطوير الأراضى المملوكة للشركة وطرح منتج عقارى متميز يلبى احتياجات العملاء من خلال خطط سداد تنافسية تصل إلى 8 سنوات.يضم مشروع «إيلكت» 273 وحدة مقسمة على ثلاث مناطق تضم فيلات مستقلة بالإضافة إلى Z Villas التى تم تصميمها على مستويين لضمان الخصوصية للعملاء.

يتميز المشروع بالتصميمات العصرية ومساحات تتراوح ما بين 145 متراً مربعاً و265 متراً مربعاً. وتبلغ المساحة الإجمالية للمشروع 167.2 ألف متر مربع ويرتفع بتسعة أمتار عن باقى وحدات «تاج سيتى» ليتميز المشروع بإطلالة ساحرة على «تاج سيتى» بأكمله.

طرح وحدات بمشروعى «إيلكت» و«Kinda» بخطط سداد تصل إلى 8 سنوات

كما يُطل المشروع على مجموعة من المناظر الطبيعية الخلابة من التلال البديعة ويقع بالقرب من نادى «تاج سيتى الرياضى»، ومن المقرر أن يضم مشروع «إيلكت» نوافير للمياه ومساحات خضراء ومسارات للمشاة والدراجات.ويتميز مشروع Kinda بتصميمه المستوحى من أسلوب الحياة الكندى والتصميم المعمارى الفريد والمساحات الخضراء الشاسعة والتى تضيف جودة الهواء لقاطنى المشروع.

تبلغ المساحة الإجمالية للمشروع 115 ألف متر مربع ويضم المشروع 300 وحدة سكنية متنوعة تضم توين هاوس وشققاً سكنية وبينتهاوس بمساحات تتراوح بين 120 متراً مربعاً و550 متراً مربعاً كاملة التشطيب، بالإضافة إلى المبانى الإدارية.

كما يقدم المشروع مجموعة متنوعة من الخدمات والمرافق الحيوية وعلى رأسها النوادى الرياضية ومراكز اللياقة البدنية كما تتبنى معايير الاستدامة فيما يخص ترشيد استهلاك الطاقة وبرامج إدارة المخلفات وغيرها.مدينة نصر للإسكان والتعميرتعد شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير من أبرز الشركات الرائدة فى مجالات التشييد والبناء والتطوير العقارى فى مصر، حيث نجحت منذ انطلاق أعمالها عام 1959 فى تلبية الاحتياجات السكنية لملايين المواطنين المصريين.

وقد قامت الشركة بتطوير مشروعات كبرى منذ نشأتها تتضمن معظم أحياء مدينة نصر بمحافظة القاهرة، التى تحتضن أكثر من 3 ملايين مواطن. وعقب قيد الشركة بالبورصة المصرية عام 1996، انطلقت الشركة نحو التوسع بنطاق أعمالها لتغطى مختلف القطاعات المستهدفة فى سوق التطوير العقارى المصرى، مستفيدة من سجل إنجازاتها الحافل فى تنفيذ المشروعات السكنية والبنى التحتية وفق أعلى مستويات الجودة.

يقع المقر الرئيسى للشركة فى منطقة القاهرة الكبرى، وتمتد بصمتها إلى مواقع جغرافية أخرى على مستوى البلاد، حيث تحظى بمحفظة أراضٍ جذابة تصل إلى نحو 9 ملايين متر مربع.

تبلغ مشروعات الشركة ثمانية مشروعات حتى نهاية الربع الأول من عام 2022، موزعة على مشروعين رئيسيين؛ أولهما مشروع «تاج سيتى»، الممتد على مساحة 3.5 مليون متر مربع، وهو مشروع متعدد الاستخدامات تم تصميمه بعناية ليصبح وجهة حضارية متكاملة.

أمّا المشروع الثانى «سراى» فيمتد على مساحة 5.5 مليون متر مربع، وهو أيضاً مشروع متعدد الاستخدامات، ويحتل موقعاً استراتيجياً على مقربة من العاصمة الإدارية الجديدة على طريق القاهرة - السويس.