تنسيق القبول بكلية اللغة العربية بجامعة الأزهر بنين في الزقازيق

أعلن مكتب تنسيق القبول بكلية اللغة العربية جامعة الأزهر بنين بالزقازيق عن فتح باب القبول للطلاب بناء على الحصول على درجات الحد الأدنى في الشعبتين الأدبي والعلمي، وفي عام 1975 تم إنشاء كلية اللغة العربية بالزقازيق فى المعهد الزقازيق الدينى وانتقلت فيما بعد إلى مقرها الحالي، وتخرجت أول دفعة منها عام 1979، وكان اقتتاحها الرسمي سنة 1982.

وتوضح «الوطن» في سطور التقرير التالية، نتيجة تنسيق كلية اللغة العربية بالأزهر بنين بالزقازيق، وتضم كلية اللغة العربية بالزقازيق شعبتين: اللغة العربية الزقازيق تخصص عام، وشعبة اللغة العربية الزقازيق تاريخ وحرارة.

شعبة التاريخ والحضارة

حدد مكتب تنسيق القبول في كلية اللغة العربية بجامعة الأزهر بنين الزقازيق شعبة التاريخ والحضارة درجات تتيح القبول للشعبة العلمي بالحد الأدنى، انتظام 325 درجة، انتساب 361 درجة، بينما حدد مكتب التنسيق درجات القبول في شعبة التاريخ والحضارة بكلية اللغة العربية بجامعة الأزهر بنين الزقازيق بالحد الأدنى من الشعبة الأدبي بدرجات انتظام 348 وانتساب بدرجات 315.

شعبة اللغة العربية تخصص عام

وتقبل كلية اللغة العربية بجامعة الأزهر بنين بالزقازيق بشعبتيها، الطلاب بالحد الأدنى للدرجات من الشعبتين العلمي والأدبي، وحددت درجات القبول للعلمي انتظام 326 درجة وانتساب 355 درجة، فيما تقبل من الشعبة الأدبي انتظام درجات 315، بينما تقبل انتساب بدرجات 321.