شيخ الازهر يهنئ البحرين بيومها الوطني الـ50

هنأ فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، والشعب البحريني الشقيق، بمناسبة اليوم الوطني الـ 50 للبحرين.

الطيب يشيد بالعلاقات بين الشعبين المصري والبحريني

وأعرب الإمام الأكبر عن تقديره لجهود الملك حمد بن عيسى آل خليفة في النهوض بمملكة البحرين، والحفاظ على وحدتها واستقرارها، مشيدًا بالعلاقات المصرية البحرينية والأخوة بين الشعبين الشقيقين، وحرص الدولتين على خدمة قضايا الأمتين العربية والإسلامية، داعيًا الله أن يحفظ البحرين، وأن يكتب لها دوام التقدم والازدهار، وأن يُجنبها وأمتنا العربية والإسلامية كل مكروه وسوء.