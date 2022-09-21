الإعلامية آية عبد الرحمن: الحالة العامة للأخبار تؤثر على قارئ النشرة

قالت الإعلامية آية عبد الرحمن، مذيعة بقطاع أخبار المتحدة للخدمات الإعلامية، إن الأخبار اليومية تناقش زخما من الأحداث الكارثية التي تتعرض لها مختلف البلاد، متابعة «الحالة العامة للأخبار تؤثر على قارئ النشرة وتدخله في الحالة التي يدور خلالها الخبر».

تناول الأخبار بشكل جاد

وتابعت «عبد الرحمن» خلال استضافتها ببرنامج «صاحبة السعادة» مع الإعلامية إسعاد يونس، والمذاع على فضائية «DMC»: «خلال ظهوري مع زميلتي نانسي نور على الهواء بنتناول الأخبار بشكل جاد برغم إن نانسي شخصية بتحب الضحك جدا لكن بنتعامل بجدية على الهواء».

الحياد الإخباري الموجود بنسبة 80%

وأشارت إلى أنه خلال تداولها الأخبار تمارس دورها الوطني كمصرية في تناول الأخبار العالمية، وخاصة الأخبار التي تنقل إصابات أو مشكلات في الدول المُعادية لمصر «أنا واحدة من الشعب المصري ولازم أعبر عن شعوري الوطني، ومع كده إحنا شعب طيب وبسيط، وبننقل الأخبار كمصريين بعيدا عن الحياد الإخباري الموجود بنسبة 80%، وفي 20% من حق المتلقى إنه يشعر فيها بأن مقدم البرنامج مصري أيضا ولديه شعور وطني ومشارك له في الواقع».