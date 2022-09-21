وزير الصحة: إنشاء معاهد جديدة لـ«الأسنان والكلى وصحة المرأة والطفل»

ترأس الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، أمس الثلاثاء، اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية رقم 12، بصفته رئيس المجلس، بمقر رئاسة الهيئة، حيث يُعد الاجتماع الأول عقب تعديل لائحة تنظيم العمل داخل الهيئة بقرار من رئيس مجلس الوزراء رقم 2849 لسنة 2022، لبحث واعتماد البنود المتعلقة بإدارة شؤون عاملي الهيئة ومناقشة الجوانب المالية والاستثمارية للهيئة.

وفي بداية الاجتماع، توجه الوزير بالشكر إلى القائمين على إدارة المجلس الحالي، والأعضاء السابقين لما بذلوه من جهود حقيقية أسهمت في الارتقاء بالخدمات الصحية وانتظام سير العمل داخل المنشآت الطبية التابعة للهيئة.

إنشاء معهد قومي جديد للكلى والمسالك البولية بـ«حميات إمبابة» مزود بمهبط للطائرات.. وآخر للأسنان

ووجه عبدالغفار، بالتوسع في المنشآت الطبية للهيئة، وإنشاء معهد قومي جديد للكلى والمسالك البولية داخل مستشفى حميات إمبابة، مزود بمهبط للطائرات، ومعهد قومي جديد للأسنان، فضلاً عن معهد قومي لصحة المرأة والطفل، بهدف تحقيق أكبر تغطية صحية، والعمل على تقديم خدمات صحية بالمعايير العالمية تماشيًا مع الخطة المستهدفة لرؤية مصر 2030.

اعتماد ترقيات الأطباء الاستشاريين التعليمي والمساعدين والزملاء.. وإعلان نتيجة تعيين 408 زملاء مساعدين تعليميين

كما وافق المجلس على اعتماد ترقيات الأطباء الاستشاريين التعليميين، والاستشاري المساعد التعليمي، والزميل التعليمي، بالإضافة إلى إعلان نتيجة تعيين 408 زملاء مساعدين تعليميين بمختلف التخصصات الطبية، علاوة على اعتماد أول حركة نيابات لممارسي العلاج الطبيعي بالتخصصات المختلفة، بنظام الانتداب لمدة 5 سنوات، وبعد انتهاء مدة الانتداب، يمكن الحصول على درجة الماجيستير، حيث يُمكن أن يترشح الطبيب المقيم، وفقًا لضوابط ومعايير وشروط الإعلان والتي يُحددها مجلس إدارة الهيئة لشغل وظيفة زميل مساعد في تخصصه.

توجيهات بعدم زيادة أسعار الخدمة الطبية تخفيفًا عن المواطنين

وبحث المجلس اعتماد الخطة الاستثمارية للعام المالي المقبل، حيث وجه الوزير بمراجعة أسعار الخدمة الطبية بشكل دوري، مع مراعاة عدم زيادتها تخفيفًا للأعباء عن المواطنين، بالإضافة إلى انتظام صرف المستحقات المالية للعاملين ضمن منظومة القطاع الطبي.

اعتماد البطاقة الوظيفية لرفع كفاءة المنشآت الطبية

كما اعتمد مقترح البطاقة الوظيفية، والتي تستهدف الإشراف المباشر على الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، بما يسهم في إعداد التقارير الدورية وتحديد الأولويات والمعوقات ووضع خطة لتذليلها، بهدف انتظام سير العمل ورفع كفاءة العمل بالمنشآت الطبية.

ووجه الوزير بتوقيع بروتوكولات تعاون مع المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، بهدف تبادل الخبرات بجميع التخصصات الطبية، وتحقيق التكامل وسدّ العجز بين القطاعات المقدمة للخدمة الصحية.

وعلى هامش الاجتماع، تفقد الوزير مركز تدريب الأسنان بالهيئة، حيث أثنى على جودة التجهيزات الطبية الحديثة، كما تفقد وحدة تدريب مناظير الجهاز الهضمي، ووحدة تدريب المناظير الجراحية، ومركز تدريب الانعاش القلبي، موجها الشكر لكل الأطباء بداخل مراكز التدريب.

التوسع في تدريب الأطباء التابعين للهيئة

وأمر عبدالغفار، بضرورة التوسع في تدريب الأطباء التابعين للهيئة ومن خارجها، ووضع آلية للبرامج التدريب، بهدف تدريب الأطباء بتخصص النساء والتوليد، وفقًا لبرامج تدريب حديثة وبروتوكولات مُطورة، على الولادات الطبيعية، بهدف خفض معدلات الولادة القيصرية، تحقيقًا لأهداف المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.

حضر الاجتماع، الدكتور محمد فوزي السودة رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، والدكتور محمد لُطيف أمين عام المجلس الأعلى للجامعات، والدكتور أسامة منصور عميد كلية الطب بجامعة عين شمس، والدكتورة منال المصري عميد كلية الطب بجامعة القاهرة، والدكتور محمد حلمى الغر أمين المجلس الأعلى للجامعات الخاصة، الدكتور محمد عبد الهادي مدير عام المعهد القومي للقلب، والدكتور نبيل إيهاب مدير عام المعهد القومي للسكر والغدد الصماء، والدكتورة جيهان فؤاد مدير عام المعهد القومي للتغذية، الدكتور وائل الدرندلي نائب رئيس الهيئة للشؤون الفنية والقائم بأعمال الأمانة الفنية بمجلس إدارة الهيئة، والمستشار أحمد أبو القاسم المستشار القانوني للهيئة، والدكتور أحمد عزالدين عبدالعال رئيس مجلس إدارة مجموعة مستشفيات كيلوباترا.

جدير بالذكر أن تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، برئاسة وزير الصحة والسكان، وعضوية كل من رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، عميد كليات طب جامعتي عين شمس والقاهرة، أمين عام المجلس الأعلى للجامعات، وممثل عن وزارة المالية، وذلك لمدة تُقدر بـ 4 سنوات.

كما تضم اللجنة عضوية مديري الوحدات التابعة للهيئة (السكر، القلب، الكبد، التغذية) ومدير مستشفى بنها التعليمي، وعضوية أمين المجلس الأعلى للجامعات الخاصة، ورئيس مجلس إدارة مجموعة مستشفيات كيلوباترا، لمدة عامين.