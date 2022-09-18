وزير الصحة: الدولة تضخ استثمارات بالمليارات لعلاج 104 ملايين مواطن

قال الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، إن حقبته في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي شهدت تدشين نحو 40 جامعة خلال 4 سنوات، إذ كان يستغرق تدشين الجامعة الواحدة نحو 18 شهرا، مضيفا: «لكني فوجئت أن بناء مستشفى يستغرق 5 سنوات،و محدش يقول لي بسبب كورونا».

أهمية إدارة التفتيش والمتابعة والمراقبة بالوزارة

وأضاف عبدالغفار خلال تصريحات تلفزيونية، أن هناك غياب للقطاعين الإداري والطبي ببعض المستشفيات يصل إلى 40%، ما يعني أن هناك سوء إدارة للمستشفى، وفي هذه الحالة يجب أن يكون هناك محاسبة ومراقبة، حتى يحصل المواطن البسيط على حقه في العلاج».

الدولة تضخ استثمارات بالمليارات

وتابع وزير الصحة والسكان، أن الدولة تضخ استثمارات بالمليارات حتى تعالج 104 ملايين مواطن مصري في كل القرى، وما يهمنا أن يكون العاملين في المستشفيات على قدر كبير من المسؤولية، مضيفا: «في بداية التسعينيات كان من يريد إجراء جراحة قلب مفتوح يسافر إلى أمريكا وإنجلترا، لكن هذا الأمر تغير كثيرا، حيث إن عمليات القلب المفتوح وزراعة الكلى والكبد وعمليات دقيقة تجرى في كل محافظة في مصر».