رئيس التحرير

أحمد الخطيب

وزير الصحة: الدولة تضخ استثمارات بالمليارات لعلاج 104 ملايين مواطن

كتب:

شريف سليمان
11:12 م | الأحد 18 سبتمبر 2022
الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان

الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان

قال الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، إن حقبته في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي شهدت تدشين نحو 40 جامعة خلال 4 سنوات، إذ كان يستغرق تدشين الجامعة الواحدة نحو 18 شهرا، مضيفا: «لكني فوجئت أن بناء مستشفى يستغرق 5 سنوات،و محدش يقول لي بسبب كورونا».

أهمية إدارة التفتيش والمتابعة والمراقبة بالوزارة

وأضاف عبدالغفار خلال تصريحات تلفزيونية، أن هناك غياب للقطاعين الإداري والطبي ببعض المستشفيات يصل إلى 40%، ما يعني أن هناك سوء إدارة للمستشفى، وفي هذه الحالة يجب أن يكون هناك محاسبة ومراقبة، حتى يحصل المواطن البسيط على حقه في العلاج».

الدولة تضخ استثمارات بالمليارات

وتابع وزير الصحة والسكان، أن الدولة تضخ استثمارات بالمليارات حتى تعالج 104 ملايين مواطن مصري في كل القرى، وما يهمنا أن يكون العاملين في المستشفيات على قدر كبير من المسؤولية، مضيفا: «في بداية التسعينيات كان من يريد إجراء جراحة قلب مفتوح يسافر إلى أمريكا وإنجلترا، لكن هذا الأمر تغير كثيرا، حيث إن عمليات القلب المفتوح وزراعة الكلى والكبد وعمليات دقيقة تجرى في كل محافظة في مصر».

اقرأ المزيد:

وزير الصحة يوجه بسرعة إمداد مستشفى أسيوط العام بجهاز أشعة مقطعية جديد

«الصحة»: انتهينا من استعدادات استقبال قمة المناخ بشرم الشيخ

وزير الصحة: الاستعانة بـ25% من خريجي التمريض لسد العجز بالمستشفيات الجامعية

وزير الصحة: التعاقد مع مدرسي المستشفيات الجامعية لسد عجز الأطباء بالقرى

وزير الصحة يوجه بسرعة إصلاح 13 جهازا طبيا معطلا في مستشفى المبرة بأسيوط

وزير الصحة لسيدة في أسيوط أنجبت 5 أطفال: «هتربيهم وتعلميهم إزاي؟»

التأمين الصحي الشامل الجديد.. ذراع الدولة لمنح المصريين أعلى مستويات الصحة

وزير الصحة يوجّه بتوريد 100 سرير إلى مستشفى الإيمان العام بأسيوط

وزير الصحة خلال ندوة تنظيم الأسرة بأسيوط: نستخدم أكثر الوسائل أمانا
بقلم شريف سليمان