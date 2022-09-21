مدبولي يتفقد معرض منتجات بحثية مصرية.. منها «أرز» يوفر 50% من استهلاك المياه

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قبل قليل، يرافقه الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، معرضا للمنتجات المصرية التي تمّت بجهود من الجهات البحثية المصرية، وعلى رأسها أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وشركات وجهات مصرية اخرى.

جهود مصرية لتوطين صناعة السيارات الكهربائية محليا

كما تفقد رئيس مجلس الوزراء على هامش المعرض، نموذجا لسيارة كهربائية، وأوضح أنّ هناك جهودا من الجهات المعنية المختلفة وبينها وزارة الإنتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع، لتصنيع سيارة كهربائية مصرية، في إطار جهود الدولة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعة السيارات الكهربائية.

استنباط صنف جديد من الأرز يوفر استهلاك المياه 50%

وتضمنت المجالات المختلفة التي تم العمل بها، استنباط صنف جديد من الأرز يوفر 50% من المياه، وأصناف أخرى تتحمل الملوحة وتقاوم التغيرات المناخية، واستخدام مواد طبيعية في مشروعات نسيجية، وعلاجية، وغيرها.

ومن المعروف أنّ الأرز محصول كثيف الاستهلاك للمياه، وتحدد الدولة ضوابط لزراعته في إطار الترشيد لاستهلاكها.