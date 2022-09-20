عاجل.. «مدبولي»: عدد كبير من قادة العالم أكدوا حضورهم لـ«قمة المناخ»

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماعا مع مسئولي شركتي «جي إل للفعاليات GL Events» الفرنسية، و«جي سي إم GCM» المصرية، المٌنفذتين للأعمال والخدمات اللوجيستية الخاصة باستضافة الدورة 27 لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP27، للوقوف على آخر التطورات الخاصة بتنفيذ الأعمال، بعد أيام من زيارته الأخيرة لمدينة شرم الشيخ.

وحضر الاجتماع، الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والسفير أشرف إبراهيم، مُنسق عام وزارة الخارجية للدورة 27 لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، و«أوليڨيه چينو»، رئيس شركة جي إل للفعاليات GL Events الفرنسية، وشريف سالم، رئيس الشركة الدولية للمؤتمرات GCM، والمهندسة نهى عبدالعظيم، مُمثلة من شركة «جي سي إم GCM»، إلى جانب أعضاء الوفد المرافق من الشركتين.

الدولة تُولي أهمية قصوى لنجاح قمة المناخ

واستهل رئيس الوزراء، الاجتماع، بالتأكيد على أن الدولة تُولي أهمية قصوى لنجاح قمة Cop27، المُقرر استضافتها خلال نوفمبر المقبل.

وتابع رئيس الوزراء: شاركت على مدار اليومين الماضيين، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في مراسم جنازة الملكة إليزابيث الثانية، لتقديم واجب العزاء إلى حكومة المملكة المتحدة، إذ أتيحت الفرصة للحديث مع عدد كبير من قادة العالم، الذين أكدوا حضورهم القمة.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي، أن أهم شيء بالنسبة لنا الآن، هو أن ننظم مؤتمرا ناجحا بكل المقاييس، لذلك نحن حريصون على عقد اجتماعات للمتابعة، بالإضافة إلى الزيارات الميدانية، للوقوف على آخر تطورات الانتهاء من تنفيذ الأعمال واللوجستيات الخاصة بالمؤتمر.

إنجاز معظم الأعمال في المنطقة الخضراء

وأكدت وزيرة البيئة، أن هناك تنسيقا دائما بين المجموعة الحكومية المسئولة عن قمة COP27 وشركتي GL Events الفرنسية، وGCM المصرية، مضيفة أنه جرى إنجاز معظم الأعمال في المنطقة الخضراء، ويتبقى بعض الأعمال في المنطقة الزرقاء، نعمل على الانتهاء منها خلال الأيام القليلة المقبلة.

وفي السياق ذاته، عرض شريف سالم، رئيس الشركة الدولية للمؤتمرات GCM، مستجدات تنفيذ الأعمال منذ زيارة رئيس الوزراء لشرم الشيخ، مضيفا أنه سيجر إرسال تطورات تنفيذ الأعمال في تقرير أسبوعي لرئيس الوزراء، مصحوبا بفيديو يوضح ما تم تنفيذه بالفعل.

وأضاف: تم الانتهاء من معظم المباني الخاصة بالوفود، وبنهاية شهر سبتمبر الجاري، سيتم الانتهاء من معظم الأعمال، مؤكدا: نحن ملتزمون بالانتهاء من الأعمال، وفقا للخطة، وفي الوقت المحدد.

وقال أوليڨيه چينو، رئيس شركة GL Events الفرنسية، إن الشركة لها خبرة طويلة في تنظيم وتنفيذ الأعمال اللوجيستية لمؤتمرات COP على مدار الأعوام الماضية، مؤكدا أن الشركة ملتزمة بتنفيذ تعهداتها بتسليم الأعمال في مواعيدها المحددة.