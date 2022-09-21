وزير التعليم العالي: يجب تعزيز قدرة الأفراد والمؤسسات لاستخدام الملكية الفكرية

أكد الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أهمية تعزيز قدرة الأفراد والمؤسسات المختلفة لاستخدام الملكية الفكرية، بتحويل الابتكارات والإبداعات إلى منتجات وخدمات متميزة قادرة على المنافسة محليا وعالميا.

إطلاق الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية

وتابع وزير التعليم والبحث العلمي، خلال كلمته في حفل إطلاق الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبحضور الدكتور مصطفى مدبولي، أنّ أهداف الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، عكست جوانب لا غنى عنها، بتشكيل أساس قوي بمنظومة الملكية الفكرية بمصر، موضحا: «تشهد مصر تطورا ملحوظا في جودة وأعداد الأبحاث العلمية، وظهرت الضرورة لتحويل نتائج هذه الأبحاث إلى منتجات وخدمات، وهنا جاء دور الملكية الفكرية وأهميتها بخطوات رحلة التحول من المعرفة إلى خدمات».

وأضاف عاشور، أنّ ما يزيد أهمية الملكية الفكرية أنّ منتجا واحدا قد يحتوي على العديد من صور الملكية الفكرية، وأنّ الاختراعات أو الابتكارات البسيطة يمكن أن تستفيد من صور الملكية الفكرية، وهنا ينبغي أن نؤكد أنّ استخدام نظام الملكية الفكرية بكفاءة وفاعلية يتطلب الإلمام الكافي بجوانبه، بما يشمل خطوات التسجيل والحماية، مشيرا إلى الجهود التي تبذلها الوزارة من مشروعات ومبادرات لدعم الابتكار.