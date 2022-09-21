وزير التعليم العالي: الملكية الفكرية مهمة لتحفيز الإبداع والابتكار

قال الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي إنَّ الملكية الفكرية يمكن أنَّ تلعب دورًا فاعلًا في تحقيق ما تستهدفه الدولة المصرية من تطوير شامل بكل القطاعات لتحقيق التنمية المستدامة و«رؤية 2030»، مبينًا أنَّ نظام الملكية الفكرية له أهمية عظيمة في دعم وتحفيز الإبداع والابتكار وتعظيم قيمته الاقتصادية وتعزيز تأثيره الإيجابي على المجتمع الذي ينعكس في شتى المجالات والمناحي الحياتية.

قاعدة علمية وتكنولوجيا فاعلة ومنتجة للمعرفة

وتابع وزير التعليم العالي، خلال كلمته بحفل إطلاق الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، «من منطلق التناغم والتكامل بين مختلف الاستراتيجيات التي تتبناها الدولة المصرية نرى ارتباطًا جليًا بين الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية والاستراتيجية القومية للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، التي تهدف لإعداد قاعدة علمية وتكنولوجيا فاعلة ومنتجة للمعرفة قادرة على الابتكار ولها مكانة دولية تدفع الاقتصاد والوطن للتقدم المستمر بما يحقق التنمية المستدامة».

وأضاف أنَّ الارتباط الوثيق بين الاستراتيجيتين يتبع أن نظام الملكية الفكرية إذا ما أحسن استخدامه يسهم في تعزيز الابتكار وتعظيم أثره الاقتصادي والاجتماعي، فالابتكار والإبداع والبحث والتطوير وريادة الأعمال من المقومات الأساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والحضارية.

التحول لاقتصاد المعرفة

واستكمل «عاشور»: «نشهد اليوم التحول لاقتصاد المعرفة، ويمكن أن تلعب الملكية الفكرية دورًا رئيسيًا بهذا التحول، فلابد من اتخذا نهج ملائم لاستخدام الملكية الفكرية واستخدام ذلك في دعم التحول للاقتصاد القائم على المعرفة وتعظيم مساهمته في إحداث التنمية، فلابد للنظر إليه بمنظور أشمل من مجرد الحماية ليمتد إلى استخدام الملكية الفكرية كأداة للنمو والتطور وكآلة أكاديمية وبحثية وتجارية وصناعية وللتنمية الشاملة للمجتمع».