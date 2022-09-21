«التعاون الدولي» تستعرض جهود مصر لمكافحة تغير المناخ.. «طاقة نظيفة وتحول للأخضر»

استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، جهود مصر في مكافحة تغير المناخ، حيث أطلقت الاستراتيجية الوطنية للطاقة المستدامة، التي تستهدف زيادة الطاقة المتجددة ضمن مزيج الطاقة المولدة لنسبة 42% بحلول عام 2035، وأطلقت مؤخرًا الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050 لدفع جهود التكيف والتخفيف مع تداعيات تغير المناخ، وأعلنت مساهمتها المحددة وطنيًا في سبيل تحقيق نمو اقتصادي مستدام ومنخفض الانبعاثات وتعزيز القدرة على الصمود أمام التغيرات المناخية، وتعمل على دفع التحول الأخضر في القارة خلال قمة المناخ COP27.

جاء ذلك خلال مشاركة المشاط، في المائدة المستديرة حول الطاقة المستدامة في أفريقيا وحق الشعو في التنمية، ضمن فعاليات اجتماعات الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة، التي ضمّت وزراء من عدد من الدول الأفريقية، منها نيجيريا ورواندا والسنغال، كما شارك فرانز تيمرمان، نائب رئيس المفوضية الأوروبية، وكريستينا داورتي، المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الأفريقية، وشركاء التنمية ومنظمات الأمم المتحدة، لبحث آليات الانتقال العادل للطاقة في قارة أفريقيا، وحق الشعوب في التنمية.

SEforALL تدفع وتيرة التحول إلى الاقتصاد الأخضر

ونظمت المائدة المستديرة، منظمة الطاقة المستدامة للجميع SEforALL، وهي منظمة دولية أطلقها الأمين العام للأمم المتحدة كمبادرة رسمية في عام 2011، وتعمل بالشراكة مع الحكومات والقطاع الخاص والمؤسسات الدولية والمنظمات غير الهادفة للربح لدفع وتيرة التحول إلى الاقتصاد الأخضر وتحقيق الهدف السابع من أهداف التنمية المستدامة: طاقة نظيفة وبأسعار معقولة، وتحفز تنفيذ أهداف اتفاق باريس للمناخ.

وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أنّه خلال الفترة من 17-19 مايو الماضي عقدت منظمة الطاقة المستدامة للجميع، منتدى بكيجالي في الكونغو الديمقراطية، بحضور ممثلين من العديد من الدول الأفريقية لمناقشة متطلبات التحول الأخضر في القارة، وتم إصدار بيان ختامي يضم 7 مبادئ رئيسية لمعالجة فجوات التنمية في أفريقيا ووضعها على مسار يعزز التحول الأخضر ويحقق مبادئ اتفاق باريس بشأن التغيرات المناخية ويقلل الانبعاثات الضارة.

وفي هذا الصدد، قالت وزيرة التعاون الدولي، إنّ النقاط الواردة في البيان الختامي لمنتدى مؤسسة الطاقة المستدامة للجميع بكيجالي، توضح القاسم المشترك بين أهداف دول قارة أفريقيا، بشأن الانتقال العادل والتحول إلى الاقتصاد الأخضر والتوسع في مصادر الطاقة المستدامة، لافتة إلى أنّ مصر بدأت منذ سنوات اتخاذ خطوات من شأنها تسريع وتيرة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة لاسيما المتعلقة بالطاقة المستدامة والعمل المناخي.

«التعاون الدولي» تستعرض جهود الحكومة للانتقال من التعهدات المناخية إلى التنفيذ

وأشارت المشاط، إلى جهود الحكومة للانتقال من التعهدات المناخية إلى التنفيذ، من خلال إطلاق المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج «نُوَفِّي» لتمويل قائمة المشروعات الحكومية الخضراء في مجالات الطاقة والغذاء والمياه، تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية، لافتة إلى أنّ محور الطاقة يعد مكون رئيسي في هذا البرنامج بهدف تنفيذ عدد من المشروعات الفعالة في مختلف أنحاء مصر للتوسع في مصادر لطاقة المتجددة.

ولفتت أيضًا إلى الجهود المبذولة مع شركاء التنمية لإصدار «دليل شرم الشيخ للتمويل العادل»، والذي من المقرر إطلاقه خلال مؤتمر المناخ COP27، بهدف خلق بيئة مواتية لتمويل العمل المناخي في القارة، وسد فجوة تمويل التنمية الخضراء والمستدامة.

وتحدّثت وزيرة التعاون الدولي، عن منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي Egypt-ICF، الذي عُقد في نسخته الثانية تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، واجتماع وزراء الاقتصاد والمالية والبيئة الأفارقة، والذي اجتمعت فيه أكثر من 23 حكومة أفريقية، والذي عمل على خلق إجماع أفريقي وتنسيق للرؤى والمواقف بشأن العمل المناخي وتعزيز التحول الأخضر في القارة قبيل انعقاد فعاليات مؤتمر المناخ COP27، بمدينة شرم الشيخ.