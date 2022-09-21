قبل قرار البنك المركزي.. أعلى عائد على 3 شهادات في البنوك المصرية

يترقب المواطنون قرار البنك المركزي المصري، للبت في موقف أسعار الفائدة على الإيداع، حيث يهتم عملاء البنوك بقرار الفائدة للتعرف على نسبة العائد على مدخراتهم.

ومن المقرر أن تعقد لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي اجتماعها غدًا الخميس 22 سبتمبر 2022، للإعلان عن سعر الفائدة.

وترصد «الوطن» من خلال هذه التقرير أعلى عائد على شهادات الادخار في 3 بنوك «البنك الأهلي، بنك مصر، وبنك البركة مصر»، وفقًا لموقع كل بنك، قبل اجتماع لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي.

1- الشهادة البلاتينية البنك الأهلي المصري

- يبلغ العائد على الشهادة البلاتينية من البنك الأهلي المصري 18%.

- الحد الأدنى لإصدار الشهادة ألف جنيه ومضاعفتها.

- الشهادة بالجنيه المصري.

- صرف العائد شهريًا.

- مدة الشهادة سنة اعتبارًا من يوم العمل الثاني للشراء.

2- صك البركة من بنك البركة مصر

- مدة الصك: تصل إلى 10 سنوات تبدأ من اليوم التالي ليوم الشراء.

- فئة الصك: 1000 جنيه ومضاعفاتها.

- حساب العائد: يبدأ احتساب العائد اعتبارا من اليوم التالي للشراء.

- نوع العائد: إسلامي بدوريات صرف مختلفة «ربع سنوي، نصف سنوي، سنوي، تراكمي في نهاية المدة»، ويتم إجراء تسوية نهائية في نهاية كل سنة مالية.

- صرف العائد تراكمي في نهاية المدة.

وتتنوع أسعار العائد على صك البركة الإسلامي، بين عائد ربع سنوي 10.25%، عائد نصف سنوي 10.5%، عائد سنوي 11%، عائد تراكمي 18%.

3- شهادة طلعت حرب بنك مصر

- يبلغ العائد على شهادة طلعت حرب بنك مصر 18%.

- الحد الأدنى لإصدار شهادة طلعت حرب بنك مصر 1000 جنيه ومضاعفتها.

- الشهادة بالجنيه المصري.

- صرف العائد شهريًا.

- مدة الشهادة سنة اعتباراً من يوم العمل الثاني للشراء.

قرارات المركزي الأخيرة

كان البنك المركزي المصري، أبقى على سعر الفائدة دون تغيير خلال اجتماعيّ شهري يونيو وأغسطس، والذي جاء بعد رفع السعر 300 نقطة أساس منذ بداية العام على مرحلتين، الأولى في اجتماع خلال شهر مارس الماضي، وشهد زيادة السعر 100 نقطة أساس، والثانية في شهر مايو الماضي، وشهدت زيادة 200 نقطة، فيما قررت لجنة السياسات النقدية في اجتماع أغسطس الماضي تثبيت سعر الفائدة، ليستقر عند 11.25% للإيداع، و12.25% للإقراض.