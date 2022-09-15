البنك المركزي: تراجع أسعار النفط والذهب أمام الدولار خلال 7 أيام

أنهى مؤشر الدولار تداولات الأسبوع منخفضًا بنسبة 0.48%، ليوقف سلسلة مكاسب استمرت ثلاثة أسابيع.

وعلى الرغم من تصريحات العديد من مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والتي تميل إلى تشديد السياسة النقدية، إلا أن الدولار فقد قدرته على مواصلة الصعود، إذ اتجه المستثمرون إلى تحقيق الأرباح من حيازتهم للدولار، وذلك قبل صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين هذا الأسبوع.

و من ناحية أخرى، ارتفع اليورو بنسبة 0.88%، مسجلاً مكاسبه الأسبوعية الأولى في أربعة أسابيع، إذ كانت الأسواق تتوقع أكبر رفع للفائدة في تاريخ البنك المركزي الأوروبي.

بحسب تقرير البنك المركزي المصري الأسبوعي للتعليق على الأسواق العالمية، فإن اليورو شهد يوم الخميس تحركا ضئيلا خلال اليوم (-0.09%) استجابة لرفع سعر الفائدة إذ جاء متماشيا مع توقعات السوق.

وعلى مدار الأسبوع، تمكن اليورو من الارتفاع مرة أخرى فوق مستوى التعادل مع الدولار لينهي الأسبوع عند مستوى 1.0042 مقابل الدولار.

مكاسب أسبوعية للجنيه الإسترليني

وفيما يتعلق بمخاوف الطاقة، أدى انخفاض أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 9% خلال الأسبوع إلى رفع معنويات الأسواق، مما قدم المزيد من الدعم لليورو، وبالمثل، سجل الجنيه الإسترليني مكاسبه الأسبوعية الأولى في أربعة أسابيع متتالية، حيث صعد بنسبة 0.70%، مرتفعًا عن أدنى مستوى له منذ مارس 2020 والذي سجله يوم الخميس.

وبحسب التقرير: «سمح ضعف الدولار لأسعار الذهب بالارتفاع لأول مرة في أربعة أسابيع، محققة مكاسب بنسبة 0.27% لتستقر عند 1716.83 دولارًا للأونصة.سجلت جميع مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية تقريبًا مكاسبها الأسبوعية الأولى خلال شهر، مع تغاضي المستثمرين عن تصريحات المتحدثين من بنك الاحتياطي الفيدرالي والتي تشير الى تشديد السياسة النقدية».

وتراجعت أسعار النفط بنسبة 0.19%، لتستقر عند 92.84 دولارًا للبرميل حيث أثرت عمليات الإغلاق الجديدة التي أقرتها الصين لمواجهة انتشار فيروس كورونا على توقعات الطلب.

هبوط أسعار النفط

هبطت أسعار النفط يوم الأربعاء إلى 88 دولارًا للبرميل، وهو أدنى مستوى لها منذ يناير 2022، وكان هذا قبل أن تتعافى وتسترد معظم خسائرها في وقت لاحق خلال الأسبوع، حيث أشار وزير الطاقة الروسي إلى أن وضع الاتحاد الأوروبي سقفا لأسعار النفط الروسي يمكن مقابلته بتعليق التدفقات الواردة إلى أوروبا، بحسب التقرير.

واجتمع وزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي يوم الجمعة في بروكسل وصاغوا مقترحًا بشأن وضع حد أقصى لأسعار صادرات النفط والغاز الروسية في محاولة للسيطرة على أزمة الطاقة.

وإذا وافق وزراء الطاقة على هذا المشروع، يمكن للمفوضية تقديم اقتراح تشريعي في وقت مبكر، قد يكون خلال الأسبوع المقبل.