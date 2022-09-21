رئيس الوزراء يطلق الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية: نواكب التطور العالمي

وقع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، متقدمًا بتحية إعزاز وتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي على رعايته للاستراتيجية حرصًا منه على تأكّيد دعائم حماية الملكية الفكرية بمصر، مشيرًا إلى أنَّها تعد الخطوة الأولى من نوعها بمصر، إيمانًا بأهمية الملكية الفكرية بدفع عجلة الاقتصاد بالمصري وإيمانًا من الدولة بضرورة مواكبة التطور العالمي بهذا المجال.

مدبولي يشكر على القائمين على إعداد الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية

وأضاف مدبولي، خلال كلمته بحفل إطلاق الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية برعاية الرئيس السيسي، أنَّ رئيس الجمهورية أصدَر قرارًا بتشكّيل لجنة تتولى صياغة استراتيجية وطنية متكاملة، متوجهًا بالشكر والتقدير على القائمين على إعداد الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، معلنًا إطلاق الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.