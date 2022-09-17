انطلاق مؤتمر «الأعلى للإعلام» حول الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية

بدأ منذ قليل، المؤتمر الصحفي الذي يعقده المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، حول الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، بحضور بعض الوزراء المعنيين التموين والتعاون الدولي والتعليم العالي والصناعة وكبار الصحفيين والإعلاميين.

الأعلى للإعلام

ووجه الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على إطلاق الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، مضيفًا أن إطلاق الاستراتيجية في هذا التوقيت أمر في غاية الأهمية.

وأضاف كرم جبر، خلال كلمته، أنَّ الملكية الفكرية تشجع العقول المبدعة وتحافظ عليها، مشيرًا إلى أنَّ مصر بإطلاقها للاستراتيجية ترسل رسالة للعالم أنها تحترم حقوق الملكية الفكرية.

التنمية المستدامة

يستعرض المؤتمر الخطوط العريضة للاستراتيجية التي تمّ إعدادها تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وترتبط أهدافها ومحاورها مع كل من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وأجندة المنظمة العالمية للملكية الفكرية للتنمية، و«رؤية مصر 2030»، وبرنامج الإصلاحات الهيكلية، الذي تتبناه الحكومة، وتحقيق التناغم والتكامل بين سياسات وأهداف الدولة في جميع المجالات.ّ